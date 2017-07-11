Mustafa Ceceli Selin İmer'le Gözlerden Irak Bir Nikahla Dünya Evine Girdi
Yayaya Çarptıktan Sonra Yere Düşen Bisikletlinin Üstünden Otobüs Geçti
Thy Kaptanı Ve Yolcularından, Danimarka'da Bir Kahramanlık Öyküsü
Osmaniye'de Skandal! Özel Yurtta 10 Yaşındaki Çocuğa Cinsel Taciz
Abd İle Rusya'nın Suriye Anlaşmasına İran'dan İlk Yorum: Bizi Bağlamaz
Cushing Sendromu'na Yakalanan Türkan Şoray Ameliyat Oldu
'ölüm Asteroidi' Olarak Bilinen Mc4 Meteoru Bugün Dünya'yı Teğet Geçecek
Adriana Yenge, Gelir Gelmez Trafiği Birbirine Kattı
Sürpriz Evlilik Teklifine Olumlu Cevap Alamayınca Neye Uğradığını Şaşırdı
Forma Numarası İçin Dünyaca Ünlü Forveti Aradı: İzin Var Mı
Lazio'dan Tolgay Arslan İçin Şaka Gibi Teklif
Wesley Sneijder, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde İdmana Çıktı
Rafael Nadal, Wimbledon'un 4. Turunda Müller'e Elendi
Beşiktaş'a Diego Costa Müjdesi İngiltere'den Geldi
Adriana Lima Ve Yazar Metin Hara Öpüşürken Görüntülendi
Altınlar İçin 80'lik Nineyi Tanınmaz Hale Getirdi!
Suudiler Yeni “Mazeret“ Buldu Katar Ambargosu İçin Kik’İ Gösterdiler
Hakkari Şehidinin Sosyal Medyadaki Son Paylaşımı Yürek Yaktı
Çavuşoğlu: Yeni Hedefimiz Abd'yi Tahtından İndirip Zirveye Oturmak
Kılıçdaroğlu’Nun “15 Temmuz“ Fotoğrafı Ortaya Çıktı

ABD ile Rusya'nın Suriye anlaşmasına İran'dan ilk yorum: Bizi bağlamaz

ABD İLE RUSYA'NIN SURİYE ANLAŞMASINA İRAN'DAN İLK YORUM: BİZİ BAĞLAMAZ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında Suriye'de varılan ateşkes anlaşmasının İran tarafından bir bağlayıcılığı olmadığını söyledi.

Tarih : 11 Temmuz 2017, 00:40
Puan Ver : Abd İle Rusya'nın Suriye Anlaşmasına İran'dan İlk Yorum: Bizi Bağlamaz(10/10)6

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, haftalık basın toplantısında basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı. Kasımi, Rusya ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmanın garantörü olamayacaklarını, Astana anlaşması gereği Moskova ile olan özel ilişki sayesinde görüş alışverişini sürdüreceklerini belirtti.

"ABD İLE RUSYA'NIN ANLAŞMASI BİZİ BAĞLAMAZ"

Kasımi, İran için bağlayıcılığı bulunmadığına işaret ettiği anlaşmanın, tüm Suriye'yi kapsayacak şekilde ve Astana'da üzerinde mutabakata varılan çatışmazlık bölgelerini desteklemesi halinde kabul edilebilir olduğunu vurguladı.

İRAN, ANLAŞMAYA ŞÜPHELİ YAKLAŞIYOR

ABD'nin bölgedeki "eski icraatları" nedeniyle anlaşmaya şüpheli yaklaştıklarını dile getiren Kasımi, bu durumun görüşmelerin devamı önünde engel teşkil edeceğini öne sürdü.

"IRAK KONUSUNDA DURUŞUMUZ DEĞİŞMEZ"

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin "bağımsızlık referandumu" konusunda da değerlendirmelerde bulunan Kasımi, "Irak'ın toprak bütünlüğü konusunda İran'ın duruşu değişmez ve tartışılamaz bir duruştur. Bu konuda, gerek Irak merkezi hükümeti, gerekse ülkedeki diğer gruplarla irtibatımız devam ediyor." diye konuştu.

"IRAK'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ TÜM BÖLGE ÜLKELERİNİN YARARINA"

Kasımi, Irak'ın toprak bütünlüğünün tüm bölge ülkelerin yararına olduğunu belirterek, "Bu bütünlüğü ortadan kaldıracak her türlü adım, Irak'ı kargaşa ve huzursuzluğa sevk edecektir." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  İle  Rusya  Nın  Suriye  Anlaşmasına  İran  Dan  İlk  Yorum  Bizi  
Bağlamaz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER