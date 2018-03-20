Tillerson'ın görevden alınmasının ardından merak edilen Menbiç anlaşmasının detaylarını açıklayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "YPG Münbiç'ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti." dedi.

ABD'de Dışişleri Bakanı Tillerson'ın görevden ayrılması ile birlikte merak edilen Menbiç anlaşmasının detaylarını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı. Çavuşoğlu açıklamasında "Dün toplansaydık YPG Münbiç'ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti" dedi.

"SİVİLLER MEMNUN, ABD NEDEN RAHATSIZLIK DUYUYOR?"

Zeytin Dalı harekâtına yönelik suçlamaları eleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Siviller harekâttan çok memnunken ABD ve diğer bazı ülkeler neden rahatsızlık duyuyor? ABD rahatsız çünkü YPG'den medet umuyor. Dün toplansaydık YPG Münbiç'ten çıkacak, Türkiye ile ABD buna nezaret edecekti. Tillerson ile bugün de görüşeceğim" diye konuştu.

"YAĞMALAMA VE İNSANLIK DIŞI MUAMELEYE MÜSAADE ETMEYİZ"

Bakan Çavuşoğlu Afrin'le ilgili yaptığı açıklamasının devamında da "Yağmalama veya insanlık dışı muamele konusunda hassasız, bunlara müsaade etmeyiz." dedi.

"RUM TARAFININ TEK TARAFLI ÇALIŞMALARINA İZİN VERMEYİZ"

Çavuşoğlu ayrıca, "Rum tarafının hidrokarbon çalışmalarını durdurması gerekiyor. Bu tür tek taraflı çalışmalarına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada