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ABD ile vize sorunu çözüldü, dolar çakıldı!

ABD İLE VİZE SORUNU ÇÖZÜLDÜ, DOLAR ÇAKILDI!

ABD ile vize sorununun ortadan kalkmasının ardından dolar, 3,77 lira seviyesine kadar geriledi.

Tarih : 28 Aralık 2017, 21:20
Puan Ver : Abd İle Vize Sorunu Çözüldü, Dolar Çakıldı!(7/10)3

Dolar/TL kuru 3.8249 seviyelerinde güne başlarken, sonrasında ABD Büyükelçiliği'nin vize kısıtlamasını kaldırmasının ardından 3.7770 seviyesine kadar geriledi. Dolar şu dakikalarda 3.7780-3.7800 lira seviyesinden işlem görüyor. Dolar/TL kuru böylelikle 25 Ekim'den bugüne en düşük seviyesini görmüş oldu.

EURO DA DÜŞTÜ

Bu yıl üst üste kırdığı rekorlarla gündemden hiç düşmeyen Euro da ABD vize kararıyla beraber değer kaybetmeye başladı. Euro, gün içinde 4.5692 liraya kadar çıktı ancak kararla beraber 4.5124 liraya indi.

Borsa İstanbul da kararla beraber yükselişini hızlandırdı ve yüzde 2'ye yaklaştı.

VİZE KRİZİ ÇÖZÜLDÜ

Türkiye'yle yaşanan vize kriziyle ilgili beklenen adım geldi. ABD'nin Ankara Büyükelçiliği randevu kısıtlamasını kaldırdı.

Amerikalılara vize kısıtlamasını eş zamanlı olarak kaldırıldığını belirten Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, "ABD'ye hiçbir güvence vermedik" ifadesini kullandı.

BAŞVURULAR SÜRESİZ OLARAK ASKIYA ALINMIŞTI

ABD, Türkiye'deki konsolosluk çalışanı Metin Topuz'un tutuklanmasının ardından 8 Ekim'de Türkiye'den yapılan vize başvurularını süresiz olarak askıya almıştı. Türkiye de bu karara aynı şekilde karşılık vererek ABD'ye yönelik vize işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

ABD EN ERKEN 2019 OCAK'I İŞARET ETMİŞTİ

Yumuşama sinyali olarak yorumlanan açıklamaların ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye vatandaşlarının vize işlemi randevuları için en erken tarihin 2019 yılının Ocak ayı olduğunu açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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