ABD, İRAN SAHİL GÜVENLİK BOTUNA ATEŞ AÇTI!
Basra Körfezi'nin kuzeyinde bulunan bir ABD savaş gemisi, kendisine yaklaşan İran sahil güvenlik botuna uyarı ateşi açtı.
ABD donanmasına ait bir gemi, Arap Körfezi'nin kuzeyinde bir İran İran sahil güvenlik botuna uyarı ateşi açtı. İran gemisinin, ABD'ye ait gemiye yaklaşık 150 metre yaklaştığı için ateş açıldığı belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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