ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Orgeneral John Hyten, Rusya'nın elinde düşük tesirli nükleer silah fırlatmak i çin 11 platform, ABD'nin ise bu kapasitede sadece bir uçağının bulunduğunu belirtti.

RUSYA'DAN HİSSEDECEKLERİ TEHDİT ÜZERİNE GELİŞTİRİLECEK

Orgeneral Hyten, 2019 mali yılı i çin Stratejik Kuvvetler Komutanlığı i çin ayrılan bütçe konusunda ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi'nde konuştu. ABD'nin Nükleer Durum Belgesi'Inde, ABD Savunma Bakanlığının denizde konuşlandırmak üzere düşük tesirli nükleer silah inşa etme planına ilişkin soruları değerlendiren Orgeneral Hyten, bu silahların Rusya'dan hissedecekleri tehdit üzerine geliştirileceğini belirtti.

RUSYA'YI CAYDIRMAMIZ GEREKLİ

ABD'li komutan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2000 yılında ülkesinin nükleer doktrininin, "bir düşmana karşı üstün gelmek için konvansiyonel savaşlarda düşük tesirli nükleer kullanmak" üzerine kurguladığını söylediğini hatırlattı. Hyten, "18 yıl önce Başkan Putin, Rusya'nın doktrininin konvansiyonel bir senaryoda nükleer silah kullanmak olduğunu söyledi. Rusya bu doktrini 18 yıldır sürdürüyor. Buna cevap verme kabiliyetine ihtiyacımız var. Bunu caydırmamız gerekir." diye konuştu. ABD'nin Nükleer Durum Belgesi'nde düşük tesirli nükleer silah planını Rusya'ya karşı pazarlık aracı olarak kullanmak üzere koyduğuna ilişkin bir soru üzerine Orgeneral Hyten, bunun bir pazarlık aracı değil bir tehdide cevap olduğunu savundu. ABD'li komutan Rusya'dan hissettikleri tehdidin ortadan kalkması durumunda söz konusu silahın yapımının durdurulabileceğini söyledi.

RUSYA'NIN 11 FARKLI DÜŞÜK TESİRLİ NÜKLEER PLATFORMU VAR

Orgeneral Hyten, ABD'nin söz konusu düşük tesirli nükleer silah platformları konusunda Rusya'nın çok gerisinde olduğunu ifade etti. Hyten, "Rusya'nın farklı zaman ve yerlerde kullanabileceği 11 farklı düşük tesirli nükleer platformu var. Şu anda bizim bir tane var ve o da bir uçak. Uçak bu tür tehditlerle mücadele etmek için doğru yerlere konumlandırılabilir. Ancak bu (tehditle mücadele etmek), uçakla aynı zamanda oldukça zor. Uçak yasak bir sahada savaşarak geçmek zorunda." dedi. ABD'nin az sayıda düşük tesirli nükleer silah yapmasının, Rusya ile ABD arasında imzalanmış anlaşma sınırlarını aşmayacağını belirten Hyten, ABD'nin denizaltılardan büyük nükleer silahlar yerine küçük nükleer silahlar taşıyabilecek şekilde modernize edileceğini kaydetti.

RUSYA VE ÇİN'İN HİPERSONİK SİLAHLARINA KARŞI SAVUNMASIZ

ABD'li general, "Rusya ve Çin çok saldırgan bir şekilde hipersonik silahlar geliştirme peşinde" ifadelerini kullanırken, ülkesinin bu silahlara karşı koyacak savunma silahlarının bulunmadığını savundu.

Kaynak: haberinburada