Abd İzin Verdi! 11 Eylül Mağdurları Suudi Arabistan'a Dava Açabilecek
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ABD izin verdi! 11 Eylül mağdurları Suudi Arabistan'a dava açabilecek

ABD İZİN VERDİ! 11 EYLÜL MAĞDURLARI SUUDİ ARABİSTAN'A DAVA AÇABİLECEK

Amerikalı bir yargıç, 11 Eylül 2001'de düzenlenen saldırılarla ilgili olarak mağdur yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açabilmelerine hükmetti.

Tarih : 29 Mart 2018, 14:10
Puan Ver : Abd İzin Verdi! 11 Eylül Mağdurları Suudi Arabistan'a Dava Açabilecek(10/10)6

Amerikalı bir yargıç, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili olarak mağdur yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açılabilmesi gerektiğine hükmetti. 2016 yılında çıkarılan Terörizme Destek Verenlere Karşı Adalet (JASTA) adlı yasada 11 Eylül 2001'deki saldırılarda ölenlerin yakınlarının Suudi Arabistan'a dava açabilmesine olanak sağlanmıştı.Suudi Arabistan ise bu yasaya karşı çıkarak mahkemeye gitti. Manhattan bölge yargıcı George Daniels, Suudi Arabistan'ın talebini reddederek ölenlerin yakınlarının dava açabilmesine ve karşılığında Suudi Arabistan'dan tazminat alabilmesine karar verdi.

KARAR YAKLAŞIK 25 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR

Yargıç Daniels kararına gerekçe olarak dava açan çok sayıda kişinin iddialarını gösterdi. Daniels'ın kararı saldırıda ölenlerin aileleri, yaralananlar ve iş yeri sahipleri olmak üzere yaklaşık 25 bin kişiyi kapsıyor.

3 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ile Pentagon ve Pensilvanya'da düzenlenen saldırılarda yaklaşık 3 bin kişi hayatını kaybetmişti. 11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı. Suudi Arabistan yönetimi ise saldırılarda rol oynadığı iddialarını hep reddetti.

OBAMA'NIN VETOSU GEÇERSİZ KILINMIŞTI

Amerikan Kongresi 2016 yılında, saldırıda ölenlerin yakınlarının Suudi yetkililere dava açabilmesini sağlayan bir yasal düzenlemeyi kabul etmişti. Kongre bu oylamayla, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın vetosunu geçersiz kılmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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