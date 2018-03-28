ABD JETLERİ LİBYA'YI VURDU! EL KAİDE'NİN ELEBAŞLARINDAN MUSA EBU DAVUD ÖLDÜRÜLDÜ
ABD Afrika Komutanlığına bağlı savaş uçakları Libya'da terör örgütü El Kaide'nin liderlerinin bulunduğu bölgeyi vurdu. Bombardıman sonucu El Kaide'nin elebaşlarından Musa Ebu Davud öldürüldü.
ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Libya'da düzenlediği bir hava saldırısında Mağrip El Kaidesi (AQIM) üst düzey elebaşlarından Musa Ebu Davud dahil iki El-Kaide mensubunun öldürüldüğünü açıkladı.
EL KAİDE'NİN ELEBAŞLARINDAN DAVUD'UN ÖLÜMÜ TEYİT EDİLDİ
AFRICOM'dan yapılan açıklamada saldırının 24 Mart'ta Libya'nın güney batısında yer alan Ubari bölgesinde gerçekleştirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Saldırıya ilişkin operasyon raporu ve hasar tespiti tamamlandı ve Komutanlık Davud'un ölümünü teyit etti." ifadelerine yer verildi.
SİVİL KAYBI OLMADI
Saldırıda herhangi bir sivil kaybının olmadığı iddia edilen açıklamada Ebu Davud'a ilişkin El Kaide için militan toplama, lojistik destek, fon ve silah sağlama işlerinde destek olduğu bilgisine yer verildi.
Kaynak: haberinburada
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