ABD ve YPG'nin Rakka'dan tahliye ettiği, sonra nereye gittikleri tartışma konusu olan DEAŞ'lıların, TSK'nın temizlediği Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalıştığı ortaya çıktı.

ABD ile YPG'nin Rakka'dan tahliye ettiği DEAŞ'lıların Fırat Kalkanı bölgesini hedef almayı planladıkları öğrenildi. Cerablus'a sızmayı amaçlayan militanların, 'DEAŞ otobanı'ndan geldiği ortaya çıktı.

YPG, DEAŞ'TAN ALDIĞI BÖLGEDEKİ TERÖRİSTLERİ FIRAT KALKANI HATTINA YÖNLENDİRDİ

Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden temizleme planı doğrultusunda gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı, bölgede güven ve huzur ortamı sağladı. Harekat, İdlib operasyonu ile devam etti ve çatışmasızlık bölgeleri genişletildi. TSK'nın, YPG'nin kontrolündeki Afrin'e operasyon hazırlığı yaptığı dönemde DEAŞ'li teröristlerin Cerablus'a sızdırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Bölgede sızma girişimi sırasında yakalanan DEAŞ'lıların, YPG'nin kontrollü olarak serbest bıraktığı bölgedeki teröristler olduğu tespit edildi. Karar'ın bölgedeki askeri kaynaklardan aldığı bilgilere göre YPG'nin DEAŞ'dan aldığı bölgelerdeki teröristleri, Fırat Kalkanı hattına doğru yönlendirdiği belirlendi.

GÖRÜNTÜLER DEŞİFRE OLUNCA SALDIRI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Karar'ın haberine göre; DEAŞ'lı teröristlerin bu bölgede kanlı saldırılar yapmak üzere hazırlandığı istihbaratlarının da alındığı ve güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi. Bilgi veren bir güvenlik bürokratı, YPG'nin DEAŞ'la yaptığı anlaşmanın görüntülerle deşifre olması sonrası, DEAŞ'lı teröristlerin TSK'nın kontrolündeki alanlarda saldırılar düzenlemesi için harekete geçirildiğini belirtti.

DİKKATİ AFRİN'DEN ÇEKMEYE UĞRAŞTILAR

Hedefin TSK'nın zaiyat vermesi ve dikkatini YPG'nin kontrolündeki Afrin'den uzaklaştırması olduğunu ifade eden güvenlik bürokratı, bu planların TSK ve güvenlik güçlerinin konsantrasyonun dağılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

İKİ TERÖRİST ÖRGÜT İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin iş birliği içinde olduğunu belirten güvenlik bürokratı, Türkiye'nin sınırlarında bir terör yapılanması kurulmasına asla izin verilmediğini vurguladı. Türkiye'nin Rusya ve İran'la birlikte yürüttüğü süreci bozmak için terör örgütlerinin sürekli girişimi olduğunu belirten güvenlik bürokratı,Suriye'de çatışmasızlığın sürdürülebilmesi, siyasi çözüme yaklaşılmasının teröristlerin paniklemesine neden olduğunu ifade etti.

Kaynak: haberinburada