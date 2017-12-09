Cenk Tosun'un Gidişi Şampiyonlar Ligi Kurasına Bağlı
Tatyana'nın Ölümündeki Sır Perdesi Aralandı
Sevgilisi İstedi, +18 Film Yıldızına Benzemek İçin 30 Ameliyat Geçirdi
Sebebi Çok Acı! Deniz Kızı Gibi Doğdu, Doğumdan Dört Saat Sonra Hayatını Kaybetti
İsrail'in Soyundanım Diyen Adnan Oktar'dan Kudüs Yorumu: İsrail Muhafaza Etsin
Silivri'de Ekili Tarlaya 12 Kat İmar Haberlerine İbb'den Yanıt: 6-8 Kat Yapılacak
Abd Kapıyı Açtı, Deaş Fırat Kalkanı'na Yürüdü
Ailesinden 3 Kişiyi Talyumla Zehirleyip Öldürdü, 5 Kişi İse Hastanede
Snapchat Yükleyen Kızına İşkence Yaptı, O Anları Facebook'tan Paylaştı
3 Köye Kanal İstanbul Piyangosu! Emlakçılara Kanal Manzaralı Arsa Siparişi Veriyorlar
Hamas'tan Filistin Halkına Direnişe Devam Çağrısı
Metoroloji Uyardı: İstanbul'a Fırtına Geliyor!
Bursaspor Teknik Direktörü Le Guen: Fenerbahçe Şampiyonluğa Yürüyecek
Kaçak Elektrik Gerginliği! Lastik Yakıp Yol Kapattılar
Gazze Şehidine, Yakınlarından Son Veda! Sırayla Gelip Alnından Öptüler
Filistinli Doktorlar, Abd'nin Tıbbi Malzemelerini Ve İlaçlarını Boykot Edecek
Chp Myk, Görevden Alınan Battal İlgezdi İçin Ataşehir'de Toplanıyor
Bmde Kudüs Tartışması! İsrail'den Tehdit Gibi Açıklama: Kudüs Başkent Olmazsa Barış Olmaz
İsrail Askerleri Çoluk Çocuk Dinlemeden Saldırıyor: 2 Ölü, Binden Fazla Yaralı
Anadolu Efes, Deplasmanda Kızılyıldız'a 100-81 Yenildi

ABD Kapıyı Açtı, DEAŞ Fırat Kalkanı'na Yürüdü

ABD KAPIYI AÇTI, DEAŞ FIRAT KALKANI'NA YÜRÜDÜ

ABD ve YPG'nin Rakka'dan tahliye ettiği, sonra nereye gittikleri tartışma konusu olan DEAŞ'lıların, TSK'nın temizlediği Fırat Kalkanı bölgesine sızmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Tarih : 09 Aralık 2017, 12:10
Puan Ver : Abd Kapıyı Açtı, Deaş Fırat Kalkanı'na Yürüdü(10/10)6

ABD ile YPG'nin Rakka'dan tahliye ettiği DEAŞ'lıların Fırat Kalkanı bölgesini hedef almayı planladıkları öğrenildi. Cerablus'a sızmayı amaçlayan militanların, 'DEAŞ otobanı'ndan geldiği ortaya çıktı.

YPG, DEAŞ'TAN ALDIĞI BÖLGEDEKİ TERÖRİSTLERİ FIRAT KALKANI HATTINA YÖNLENDİRDİ

Türkiye'nin sınırlarını teröristlerden temizleme planı doğrultusunda gerçekleştirdiği Fırat Kalkanı Harekatı, bölgede güven ve huzur ortamı sağladı. Harekat, İdlib operasyonu ile devam etti ve çatışmasızlık bölgeleri genişletildi. TSK'nın, YPG'nin kontrolündeki Afrin'e operasyon hazırlığı yaptığı dönemde DEAŞ'li teröristlerin Cerablus'a sızdırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Bölgede sızma girişimi sırasında yakalanan DEAŞ'lıların, YPG'nin kontrollü olarak serbest bıraktığı bölgedeki teröristler olduğu tespit edildi. Karar'ın bölgedeki askeri kaynaklardan aldığı bilgilere göre YPG'nin DEAŞ'dan aldığı bölgelerdeki teröristleri, Fırat Kalkanı hattına doğru yönlendirdiği belirlendi.

GÖRÜNTÜLER DEŞİFRE OLUNCA SALDIRI İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

Karar'ın haberine göre; DEAŞ'lı teröristlerin bu bölgede kanlı saldırılar yapmak üzere hazırlandığı istihbaratlarının da alındığı ve güvenlik önlemlerinin üst seviyeye çıkarıldığı belirtildi. Bilgi veren bir güvenlik bürokratı, YPG'nin DEAŞ'la yaptığı anlaşmanın görüntülerle deşifre olması sonrası, DEAŞ'lı teröristlerin TSK'nın kontrolündeki alanlarda saldırılar düzenlemesi için harekete geçirildiğini belirtti.

DİKKATİ AFRİN'DEN ÇEKMEYE UĞRAŞTILAR

Hedefin TSK'nın zaiyat vermesi ve dikkatini YPG'nin kontrolündeki Afrin'den uzaklaştırması olduğunu ifade eden güvenlik bürokratı, bu planların TSK ve güvenlik güçlerinin konsantrasyonun dağılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

İKİ TERÖRİST ÖRGÜT İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE

YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin iş birliği içinde olduğunu belirten güvenlik bürokratı, Türkiye'nin sınırlarında bir terör yapılanması kurulmasına asla izin verilmediğini vurguladı. Türkiye'nin Rusya ve İran'la birlikte yürüttüğü süreci bozmak için terör örgütlerinin sürekli girişimi olduğunu belirten güvenlik bürokratı,Suriye'de çatışmasızlığın sürdürülebilmesi, siyasi çözüme yaklaşılmasının teröristlerin paniklemesine neden olduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Kapıyı  Açtı  Deaş  Fırat  Kalkanı  Na  Yürüdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER