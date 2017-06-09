ABD KATAR'IN TAHTINI SARSABİLİR
Uluslararası Doğalgaz Birliği ve Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Katar geçen yıl yaklaşık 77 milyon ton LNG ihracatı gerçekleştirerek küresel piyasada birinci oldu.
Uluslararası Doğalgaz Birliği ve Uluslararası LNG İthalatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre, Katar geçen yıl yaklaşık 77 milyon ton LNG ihracatı gerçekleştirerek küresel piyasada birinci oldu.
Asya bölgesine yapılan satışlar Katar'ın toplam LNG ihracatının yüzde 60'ından fazlasını oluştururken, Katar'ın en çok ihracat yaptığı ülkeler Japonya, Güney Kore, Hindistan, Birleşik Krallık ve Çin olarak kayıtlara geçti.
kaynak:habertürk
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar