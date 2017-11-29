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ABD, Kerkük'te Ortak Operasyonlar Komutanlığı Kuruyor!

ABD, KERKÜK'TE ORTAK OPERASYONLAR KOMUTANLIĞI KURUYOR!

Irak'ın Kerkük kentinde ABD'nin öncülüğünde Kürtlerin de yer alacağı ortak operasyonlar komutanlığının oluşturulacağı konuşuluyor.

Tarih : 29 Kasım 2017, 20:20
Puan Ver : Abd, Kerkük'te Ortak Operasyonlar Komutanlığı Kuruyor!(9/10)5

Irak meclisindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Kerkük milletvekili Mahmud Osman, kentte Kürt güçlerin de yer alacağı ABD'nin öncülüğünde ortak operasyonlar komutanlığının kurulacağını ileri sürdü.

"İLK ADIM ATILDI"

Ortak operasyonlar komutanlığının kurulması için ilk adımın atıldığını söyleyen Osman, ABD'li güçlerin Kerkük'ün güneyinde yer alan K1 Askeri Üssü'nde konuşlanmaya başladığını iddia etti.

"KERKÜK IRAK ORDUSUNA GEÇTİĞİNDEN BERİ AKSAKLIKLAR YAŞANIYOR"

Osman, Irak ordusu, federal polis ve Haşdi Şabi'den oluşan ortak güçlerin 16 Ekim'de Kerkük'te kontrolü sağlamasından sonra kentteki güç dağılımı ve güvenliğin temin edilmesinde aksaklıkların ortaya çıktığını savundu. Milletvekili Osman, Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere de kimliği belirsiz kişilerce zaman zaman baskınların gerçekleştirildiğini aktardı.Iraklı ortak güçler, 16 Ekim'de Peşmerge'nin çatışmasız bir şekilde çekilmesinden sonra Kerkük vilayetinde tam kontrolü sağlamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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