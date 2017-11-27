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ABD Kongresi'nin En Kıdemli Üyesi Conyers, Taciz Suçlaması Sonrası Görevi Bıraktı

ABD KONGRESİ'NİN EN KIDEMLİ ÜYESİ CONYERS, TACİZ SUÇLAMASI SONRASI GÖREVİ BIRAKTI

Taciz ettiği çalışanlarından birine 27 bin dolar sus payı ödediği ortaya çıkan ABD Kongresinin en uzun süredir görev yapan üyesi Demokrat John Conyers, görevinden ayrıldı.

Tarih : 27 Kasım 2017, 17:00
Puan Ver : Abd Kongresi'nin En Kıdemli Üyesi Conyers, Taciz Suçlaması Sonrası Görevi Bıraktı(8/10)4

ABD Kongresinin en uzun süredir görev yapan üyesi Demokrat John Conyers, hakkında çıkan cinsel taciz iddiaları ardından Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'ndeki görevinden ayrıldı.

Conyers suçlamaları reddetti ancak suçsuzluğunu kanıtlamak üzere Komite'deki görevinden ayrıldığını açıkladı.

Adalet Komitesindeki en üst düzey Demokrat olan Conyers hakkındaki iddialar araştırılıyor.

CİNSEL TEKLİFİNİ GERİ ÇEVİRDİĞİ İÇİN KOVULMUŞ

Kadın bir çalışan, Conyers'in kendisine yönelik cinsel tekliflerini geri çevirdiği için kovulduğunu iddia etmişti.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKSİN DİYE 27 BİN DOLAR ÖDENMİŞ

BuzzFeed'in haberine göre 2015'te yapılan gizli bir anlaşma ile kadına şikayetini geri çekmesi için Conyers'in ofisinden 27 bin dolardan fazla para ödendi.

ESKİ ÇALIŞANLAR ŞAHİT

Haberde Conyers'in eski çalışanlarının Conyers'i kadın personele uygunsuz şekilde dokunurken ya da cinsel taleplerde bulunurken gördüklerini belirten ifadeler de yer alıyor.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLARINDA KANUNLARIN DOĞRU UYGULANMASINA YÖNELİK YETKİSİ VAR

88 yaşındaki Conyers'in uzun süredir üyesi olduğu komitenin, insan haklarından cinsel istismar suçlarına kadar kanunların doğru uygulanmasına yönelik büyük yetkisi bulunuyor.

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi, Conyers hakkındaki suçlamalarla ilgili araştırma başlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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