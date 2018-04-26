ABD KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE ''FETHULLAH GÜLEN'İ GETİRSİNLER'' DEYİP KENDİNİ YAKMAYA KALKTI
İstanbul'da bir vatandaş, ABD Konsolosluğu önüne gelerek, "Fethullah Gülen'i getirsinler, benim kardeşim cezaevinde'' deyip kendini yakmaya çalıştı.
İstanbul'da Y.İ. (29) adlı kişi Sarıyer İstinye Mahallesi Üç Şehitler Caddesi üzerinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu önüne geldi. Burada "Fethullah Gülen'i getirsinler, benim kardeşim Ogün cezaevinde, kendimi yakacağım" diye bağırdığı ileri sürülen İ., kendini yakmaya çalıştı.
GÖZALTINA ALINDI
Konsolosluk önünde ilk müdahaleyi Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü görevlileri gerçekleştirdi. Eylemci Y.İ.'yi etkisiz hale getiren polis, sorgulamak üzere gözaltına aldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
Kaynak: haberinburada
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