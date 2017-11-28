ABD, KÜRTLERE DESTEĞİNİ ÇEKTİ! PEŞMERGEYE BUNDAN SONRA EĞİTİM YOK
IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Peşmerge'ye yönelik eğit-donat ve yardım programının son bulduğunu açıkladı.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, terör örgütü DEAŞ'a karşı oluşturulan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Peşmerge'ye yönelik eğit-donat ve yardım programının son bulduğunu açıkladı.
"ŞAHSEN BİR SORUN GÖRMÜYORUM"
Barzani, haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına yaptığı açıklamada, "ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin Peşmerge'ye verdiği eğit-donat ve yardım programı sona erdi. Yeniden bir protokolün yapılması için çalışmalar devam ediyor. Şahsen bu protokolün yeninden yapılması ve yardımların sunulmasında herhangi bir sorun görmüyorum." dedi.
"PETROL GELİRLERİNİN YARISINI KAYBETTİK"
IKBY'deki memur maaşlarının bir ay sonra artık ödenmeyeceği şeklindeki iddiaların doğru olmadığını söyleyen Barzani, 16 Ekim'de Kerkük'e yapılan operasyon sonucu petrol gelirlerinin yarısını kaybettiklerini ancak kesintili de olsa maaşları ödemeye devam edeceklerini belirtti.
"MAAŞLARI BİZİM LİSTEMİZE GÖRE ÖDEYECEKLERSE BUYURSUNLAR"
Neçirvan Barzani, Bağdat yönetiminin "IKBY'deki memurların maaşını ödeyeceğiz" yönündeki açıklamalarını "aldatmaca" olarak nitelendirirken, "Daha önce de söylemiştik; eğer bizim maaş listemize göre ödeme yapmak istiyorlarsa buyursun versinler. Maaşların temin edildiği petrol kuyularının yarısı Bağdat'ın kontrolünde. Oradan ne kendileri petrol ihraç edebiliyor ne de bizim yapmamıza izin veriyorlar." diye konuştu.
Kaynak: haberinburada
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