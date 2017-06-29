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'abd müdahaleye hazırlanıyor!'

'ABD MÜDAHALEYE HAZIRLANIYOR!'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Beyaz Saray'ın 'Suriye hükümetinin yeni bir kimyasal saldırıya hazırlandığı' yönündeki 'provokatif iddiasının' sadece Şam'a değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik bir açıklama olduğunu söyledi.

Tarih : 29 Haziran 2017, 11:48
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Washington'ın 'Suriye hükümetinin kimyasal saldırıya hazırlanıyor gibi göründüğü' şeklindeki açıklamasının 'ne yeni ne de orijinal bir iddia' olduğunu belirten Zaharova, "Bu, Suriye'ye yönelik yeni bir askeri müdahalenin işareti. ABD'nin Suriye'de uygulayabileceği tipik bir stratejinin parçası" dedi.

 



'HEM ASKERİ HEM DE İSTİHBARAT AÇISINDAN GENİŞ ÇAPLI BİR PROVOKASYONA BENZİYOR'

 

ABD'nin söz konusu açıklamasını neye dayanarak yaptığını bilmediklerini belirten Zaharova, şöyle devam etti:

 

"Bu durum, hem askeri hem de istihbarat açısından geniş çaplı bir provokasyona benziyor. Bu provokasyon sadece Suriye hükümetine değil, aynı zamanda Rusya'ya yönelik."

 

Suriye'nin Han Şeyhun kasabasında 4 Nisan'da düzenlendiği iddia edilen kimyasal saldırının ardından ABD'deki ana akım medyada Suriye hükümetinin suçlanması için bir enformasyon kampanyası başlatıldığını anımsatan Zaharova, Beyaz Saray'ın yeni açıklamasının da benzer bir kampanyanın başlamasına sebep olabileceği uyarısında bulundu.



 



kaynak:gazetevatan








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