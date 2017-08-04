ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYON, DAEŞ BAHANESİYLE 624 SİVİLİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ
Suriye ve Irak'ta DAEŞ'le mücadele gerekçesiyle bombardımanlar düzenleyen koalisyon güçleri, 2014'ten bu yana 624 sivili öldürdüklerini itiraf etti. Bağımsız kuruluşlar ise, sadece geçen haziranda 744 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.
Irak basınında çıkan haberlere göre, koalisyon güçleri tarafından bugün yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki birliklerin öldürdüğü sivil sayısı hakkında bilgi verildi.
Suriye ve Irak'ta "Doğal Kararlılık Harekatı" adı altında DAEŞ'e karşı yürütüldüğü iddia edilen operasyonların başladığı 2014 Ağustos ayından bu yılın Temmuz ayına kadar, en az 624 sivil 'yanlışlıkla' öldürüldüğü itiraf edildi.
132 RAPORDAN SADECE 7'SİNİ DİKKATE ALDI
Açıklanan rapora göre Koalisyon Haziran'da toplam 132 raporu değerlendirmeye aldı; bunların 121'ini güvensiz buldu. Toplam 21 "kasıtsız ölüm" ile ilgili 7 rapor ise güvenilir olarak değerlendirildi.
10 AYDA 23 BİN HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ
Raporda "Ağustos 2016 ve Haziran 2017 tarihleri arasında toplam 22 bin 983 hava saldırısı gerçekleştirildi ve bu süre zarfında sivil kayıp raporlarının sayısı 151 oldu" denildi.
"SADECE HAZİRAN'DA 744 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ"
Temmuz ayı ortasında, Londra merkezli, bağımsız bir düşünce kuruluşu olan Airwars, sadece Haziran ayında koalisyon hava saldırılarında 744 dolayında sivlin öldüğünü açıklamıştı.
Kaynak: haberinburada
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