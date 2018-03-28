Yakışıklılığı Başına Bela Oldu! Fenomen Olunca Şirketten Cezayı Yedi
Rusya'dan Rumları Çıldırtan Haber! Bayrakları Değiştirdi
Suudi Arabistan'dan Güneş Enerjisine 200 Milyar Dolarlık Yatırım
İstanbul Boğazı Gemi Geçişlerine Kapatıldı
Abd Öncülüğündeki Koalisyondan İtiraf: En Az 855 Sivil Öldürdük
Tek Bir Patlıcan Çaldı, 9 Yıl Sonra Aklandı
Mehmetçik 7 Teröristi Böyle Öldürdü: Anlatmaya Gerek Yok, Görüyorsunuz
Plastik Oyuncakların İçi Ölümcül Bakterilerle Dolu
Nüfus Sayımında Sorulacak Soru Tartışma Yarattı
İstanbul Tabelalarına Yeni Havalimanı Güncellemesi
Bakan Yılmaz'dan Müjde! 25 Bin Öğretmen Ataması Yapılacak
Spor Otomobil Sahil Yolunu Birbirine Katmıştı! Görüntüler Ortaya Çıktı
Rusya, Dünya Kupası Öncesi Fiyat Yükselten Otellere Ceza Yağdırdı
İstanbul'da Konut Fiyatları Düşüşe Geçti
Anadolu Farm'ın Kurucusu Tutuklandı
Kocası Katletmişti! Gül Gülizar'ın Tabutunu Kadınlar Omuzladı
Koca Şehir Bir Oldu, Şehidi İçin Saf Tuttu
Türk Sporun Genç Yıldızı, Artık Havalimanında Yatıp Kalkıyor
Galatasaray'dan Futbolculara Trabzonspor Maçı Öncesi Doping
Uzaya Giden Astronotun Dna'sı Dönüşte İkiziyle Uyuşmadı

ABD ÖNCÜLÜĞÜNDEKİ KOALİSYONDAN İTİRAF: EN AZ 855 SİVİL ÖLDÜRDÜK


ABD öncülüğündeki koalisyondan itiraf: En az 855 sivil öldürdük
Tarih : 28 Mart 2018, 17:50
Puan Ver : Abd Öncülüğündeki Koalisyondan İtiraf: En Az 855 Sivil Öldürdük(7/10)3

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, 4 yılda Irak ve Suriye'de en az 855 sivili öldürdüğünü itiraf etti.

RAPOR HAZIRLAYIP RAKAM VERDİLER

Uluslararası koalisyonun hazırladığı aylık rapora göre, terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye 2014 yılından bu yana devam eden koalisyon, Suriye ve Irak'ta düzenlediği hava saldırılarında en az 855 kişinin ölümüne sebebiyet verdi.

"KASIT YOK" DEDİLER

Raporda "Doğal Kararlılık Harekatı'nın başlangıcından bu yana gerçekleştirilen saldırılarda bugün itibarıyla en az 855 kişi kasıt olmadan öldürüldü" dendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Öncülüğündeki  Koalisyondan  İtiraf  En  Az  855  Sivil  Öldürdük    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER