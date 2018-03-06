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ABD onları konuşuyor! Adriana ile Metin ayrıldı

ABD ONLARI KONUŞUYOR! ADRİANA İLE METİN AYRILDI

Evlenecekleri konuşulan Metin Hara ile Adriana Lima yolları ayırdı. İkilinin ayrılık haberini ABD basını duyurdu.

Tarih : 06 Mart 2018, 14:30
Puan Ver : Abd Onları Konuşuyor! Adriana İle Metin Ayrıldı(8/10)4

Amerikan basını bir süredir birlikte olan Metin Hara- Adriana Lima çiftinin ayrıldığını duyurdu. İkili tam evlenmeye hayalleri kurarken ayrılık kararı aldı.

OSCAR'A YALNIZ KATILDI

New York Post'tan Richard Johnson'ın haberine göre en son Oscar töreninde de yalnız görüntülenen Adriana Lima yeniden bekar hayatına geri döndü. Beş ay önce ilişki yaşamaya başlayan çiftin yolun sonuna geldiği iddia edildi.

METİN, ADRİANA'YI TAKİPTE ÇIKARDI

Ayrılık haberleriyle ilgili sessizliğini koruyan Adriana Lima sosyal medya hesabından Metin Hara'yı takip etmeye devam ediyor ancak Metin Hara, Lima'yı takip etmeyi bıraktı.

EVLENME TEKLİFİ ETMİŞTİ

Metin Hara sevgilisi Adriana Lima'ya Amerika'da katıldıkları bir partide evlilik teklifinde bulunmuştu. Çiftin bu videosunun espri amaçlı çekildiği öğrenilmişti. Adriana Lima dün gerçekleşen Oscar ödül törenine ve after partiye tek başına katılmıştı.





 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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