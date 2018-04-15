ABD'nin BM Daimi Büyükelçisi Nikki Haley, ABD'nin Suriye'deki hedeflerini gerçekleştirene kadar ülkeden askerlerini çekmeyeceğini açıkladı.

İNGİLTERE: ŞU ANDA BAŞKA BİR SALDIRI İÇİN MASADA ÖNERİ YOK

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "Şu anda başka bir saldırı için masada bir öneri yok. Şükürler olsun ki Esad rejimi, bir başka kimyasal silah saldırısı yapacak kadar aptal değil" dedi.

Kaynak: haberinburada