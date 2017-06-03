İşte Aşkın Fotoğrafı
Seda Sayan, Bikinili Görüntüsü İle Gençlere Taş Çıkardı
Gelmesiyle Gitmesi Bir Oldu!
Berlin İn Berlin Filminin Devamı Geliyor
Mustafa Ceceli, Oğluyla Fotoğrafını Paylaştı
Ramazanda Bile 3 Milyon Ekmek Çöpe
115 Milyon Tl'yi Bankalarda Unuttuk
Erkeklerin Maaşı Artabilir
Türkiye Büyüme Rakamları Bugün Açıklanacak
Hackerlar Cyberpunk 2077 Dosyalarını Çaldı
Portrait Displays ‘İn Otomatik Kalibrasyon Yazılımı Samsung Qled Tv'lerde
Rıg 505 Lava : Oyunseverlere Özel Olarak Tasarlandı
Fly Drive : Seagate'den Uçan Disk!
Logitech G: Günlük Yaşam İçin Tasarlanan Gelişmiş Oyun Kulaklığı
Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları

abd pekin'i uyardı! 'kabul etmeyeceğiz'

ABD PEKİN'İ UYARDI! 'KABUL ETMEYECEĞİZ'

Singapur'da ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Savunma Bakanları güvenlik zirvesinde bir araya geldi.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:31
Puan Ver : Abd Pekin'i Uyardı! 'kabul Etmeyeceğiz'(10/10)10


Singapur'da ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Savunma Bakanları  güvenlik zirvesinde bir araya geldi.  Zirvenin Gündeminde Çin'in ihtilaflı sular olan Güney Çin Denizi üzerindeki yapay adaları ve bu adalardaki militarist yapılanmaları bulunuyordu.



Konferansta konuşan ABD Savunma Bakanı James Mattis Çin'i açık bir şekilde uyardı ve ‘ABD'nin Çin'in yapay adalardaki askeri yapılanmasını kabul etmeyeceğini' açıkladı.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Abd  Pekin  İ  Uyardı    Kabul  Etmeyeceğiz      haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER