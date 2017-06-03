

Singapur'da ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Savunma Bakanları güvenlik zirvesinde bir araya geldi. Zirvenin Gündeminde Çin'in ihtilaflı sular olan Güney Çin Denizi üzerindeki yapay adaları ve bu adalardaki militarist yapılanmaları bulunuyordu.







Konferansta konuşan ABD Savunma Bakanı James Mattis Çin'i açık bir şekilde uyardı ve ‘ABD'nin Çin'in yapay adalardaki askeri yapılanmasını kabul etmeyeceğini' açıkladı.







kaynak:milliyet