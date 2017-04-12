Gaziantep'te Pkk Operasyonu: 11 Gözaltı
Hrant Dink Soruşturmasında 2 Sevk!
Kırıkkale'de Deaş Operasyonu: 6 Gözaltı
Alişan O Videoyla İlgili Gerçeği Açıkladı!
Dolar 3.67'nin De Altına İndi
Ruj Problemlerine Pratik Çözümler
Kadıköy'de Vahşet! Hırsızlar Döverek Öldürdü
Vatandaşa Müjde! Her Evin Çatısı Kazanç Kapısı Oluyor
Borussia Dortmund Otobüsüne Saldırıyla İlgili Flaş Gelişme!
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Şok Açıklama
Erdoğan'dan Müjde Üstüne Müjde
Kenan İmirzalıoğlu Geri Dönüyor
Mercedes-Benz Bahar Rallisi 2017 Başlıyor!
Bir Gün Çalışan Bile Kıdem Tazminatı Alabilecek
Hollande, Suriye Konusunda Bm'nin Kararlı Hareket Etmesini İstedi
Maden Suyu İçerken Dikkat!
Emre Belözoğlu Neden Güldüğünü Açıkladı
Diyarbakır Saldırısını Pkk Üstlendi
Meteorolojiden Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Savcıdan Sosyal Medyada İbretlik Paylaşım

abd-rusya görüşmesinde kritik gelişme!

ABD-RUSYA GÖRÜŞMESİNDE KRİTİK GELİŞME!

Rusya ve ABD dışişleri bakanlarının Moskova'da yapacağı görüşmede, Suriye'de uçuşa yasak bölge, Kuzey Kore ve Ukrayna konularının ele alınacağı bildirildi

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:28
Puan Ver : Abd-Rusya Görüşmesinde Kritik Gelişme!(5/10)7


Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, Suriye'de uçuşa yasak bölgeleri görüşeceklerini söyledi.



Ryabkov, ABD'nin Suriye'deki pozisyonunun Moskova için 'gizem' olduğunu ve Washington'ın açıklamalarını 'ilkel' bulduğunu söyledi.



Ryabkov'un açıklamaları, Tillerson ile Lavrov'un Moskova'da gerçekleştireceği görüşmenin başlamasından dakikalar önce geldi.



Tillerson'ın ziyareti, Trump yönetiminden Rusya'ya yapılan en üst düzey ziyaret oldu.



Görüşmede ayrıca Kuzey Kore ve Ukrayna konularının da ele alınacağı bildirildi.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Abd-Rusya  Görüşmesinde  Kritik  Gelişme    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER