ABD-RUSYA RESTLEŞMESİ SONRASI ESAD, HAVAALANI VE ÜSLERİNİ KAPATTI
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ronaldo'nun Golünü Atmaya Çalıştı, Ayağını Kırdı
- Gerçek Ortaya Çıktı! Salah, Galatasaray'ın Kapısından Dönmüş
- Küme Düşen Tarihi Kulüp, Parasızlıktan Stattaki Hurdaları Satıyor
- Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Yer Alan 8. Türk Olacak
- Tesislerden Kovulmuştu, Şimdi Dünya Devlerine Kafa Tutuyor
DÜNYA HABERLERİ
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
- Abd'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
- Suudi Prens Selman'a Paris'te Cinsel İçerikli Film Faturası Geldi
- Çin'den Sert Abd Mesajı: Çağ Dışı, Soğuk Savaş Zihniyeti
- Çin'den Yeni Abd Hamlesi! 60 Gün Süre İstedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar