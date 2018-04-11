ABD-RUSYA RESTLEŞMESİNE TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ!
ABD ile Rusya'nın füze restleşmesiyle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Sorunlar askeri yöntemle çözülemez" dedi.
ABD ile Rusya arasındaki restleşmeye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan açıklama geldi. Bozdağ, "Sorunlar askeri yöntemlerle çözülemez" dedi.
ABD TEHDİT ETTİ, RUSYA'DAN JET YANIT GELDİ
"Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından." diyen ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'dan anında yanıt geldi: Akıllı füzeler meşru hükümeti değil, teröristleri hedef almalı.
NE OLMUŞTU?
Esad rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü.
ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş, ancak Rusya veto etmişti.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, "BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İstanbul'u Güneşli Günler Beklerken 14 İl İçin Uyarı Geldi!
- Son Dakika! Katliamın Yaşandığı Üniversitenin Rektörü, İstifa Etti
- Gökçek'ten La Casa De Papel Yorumu: Gezi'yi Düzenleyen Üst Akıl
- Bahşiş Yüzünden Öldürülen Müzisyenin Annesi Feryadıyla Yürek Dağladı!
- Ankara Metrosunda Korkutan Patlama Sesi! Yolcular Vagonlardan Atladı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Ronaldo'nun Golünü Atmaya Çalıştı, Ayağını Kırdı
- Gerçek Ortaya Çıktı! Salah, Galatasaray'ın Kapısından Dönmüş
- Küme Düşen Tarihi Kulüp, Parasızlıktan Stattaki Hurdaları Satıyor
- Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde Yer Alan 8. Türk Olacak
- Tesislerden Kovulmuştu, Şimdi Dünya Devlerine Kafa Tutuyor
DÜNYA HABERLERİ
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
- Abd'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
- Suudi Prens Selman'a Paris'te Cinsel İçerikli Film Faturası Geldi
- Çin'den Sert Abd Mesajı: Çağ Dışı, Soğuk Savaş Zihniyeti
- Çin'den Yeni Abd Hamlesi! 60 Gün Süre İstedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar