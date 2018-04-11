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Abd-Rusya Restleşmesine Türkiye'den İlk Tepki!

ABD-Rusya restleşmesine Türkiye'den ilk tepki!

ABD-RUSYA RESTLEŞMESİNE TÜRKİYE'DEN İLK TEPKİ!

ABD ile Rusya'nın füze restleşmesiyle ilgili konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, "Sorunlar askeri yöntemle çözülemez" dedi.

Tarih : 11 Nisan 2018, 16:00
Puan Ver : Abd-Rusya Restleşmesine Türkiye'den İlk Tepki!(7/10)3

ABD ile Rusya arasındaki restleşmeye Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan açıklama geldi. Bozdağ, "Sorunlar askeri yöntemlerle çözülemez" dedi.

ABD TEHDİT ETTİ, RUSYA'DAN JET YANIT GELDİ

"Rusya, Suriye'ye atılacak her füzeyi vuracağını söylemiş. O zaman hazır ol Rusya çünkü füzeler geliyor, hem de iyi, yeni ve akıllısından." diyen ABD Başkanı Donald Trump'a Rusya'dan anında yanıt geldi: Akıllı füzeler meşru hükümeti değil, teröristleri hedef almalı.

NE OLMUŞTU?

Esad rejimi, başkent Şam'daki Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan'da kimyasal silah kullanmış, 78 sivil ölmüştü.

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ne BM içinde katliamın soruşturulması ve sorumlularının belirlenmesi için mekanizma kurulmasını öneren tasarı sunmuş, ancak Rusya veto etmişti.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nick Haley, "BMGK harekete geçse de geçmese de ABD, Suriye'deki kimyasal silah saldırısına cevap verecek." ifadelerini kullanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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