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'ABD saldırıda İncirlik'i kullandı mı' sorusuna Hükümetten yanıt geldi

'ABD SALDIRIDA İNCİRLİK'İ KULLANDI MI' SORUSUNA HÜKÜMETTEN YANIT GELDİ

Son Dakika! Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ merak edilen soruyu yanıtladı ve "ABD operasyonunda İncirlik Üssü kullanılmadı" dedi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 12:20
Puan Ver : 'abd Saldırıda İncirlik'i Kullandı Mı' Sorusuna Hükümetten Yanıt Geldi(6/10)2

Hükümet Sözcüzü Bekir Bozdağ merak edilen soruyu yanıtladı ve ABD'nin Suriye saldırısında Adana'daki İncirlik Üssü'nü kullanmadığını belirtti.

GENELKURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ

Başbakan Yardımcısı Bozdağ ayrıca "Çözüm için bilek güreşlerine son vermek ve hesapsız bir siyasi çözüm şarttır, aksi yine kandır. Saldırıdan önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın talimatlarıyla görüştü" dedi.

"BİLEK GÜREŞİNE SON VERİLMELİ"

Bozdağ'ın "Çözüm için bilek güreşlerine son vermek ve hesapsız bir siyasi çözüm şarttır, aksi yine kandır" sözleri ise dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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