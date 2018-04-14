'ABD SALDIRIDA İNCİRLİK'İ KULLANDI MI' SORUSUNA HÜKÜMETTEN YANIT GELDİ
Son Dakika! Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ merak edilen soruyu yanıtladı ve "ABD operasyonunda İncirlik Üssü kullanılmadı" dedi.
Hükümet Sözcüzü Bekir Bozdağ merak edilen soruyu yanıtladı ve ABD'nin Suriye saldırısında Adana'daki İncirlik Üssü'nü kullanmadığını belirtti.
GENELKURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞTÜ
Başbakan Yardımcısı Bozdağ ayrıca "Çözüm için bilek güreşlerine son vermek ve hesapsız bir siyasi çözüm şarttır, aksi yine kandır. Saldırıdan önce ABD Genelkurmay Başkanı ile Türkiye Genelkurmay Başkanı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Trump'ın talimatlarıyla görüştü" dedi.
"BİLEK GÜREŞİNE SON VERİLMELİ"
Bozdağ'ın "Çözüm için bilek güreşlerine son vermek ve hesapsız bir siyasi çözüm şarttır, aksi yine kandır" sözleri ise dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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