'ABD SALDIRIRSA TÜRKİYE DESTEKLER Mİ?' SORUSUNA ANKARA'DAN YANIT!
Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna "Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz." diyerek yanıt verdi.
Dışişleri Bakanlığından Erdoğan Trump görüşmesi hakkında açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, " ABD tarafına hassasiyet yaratan konular iletildi." dedi.
"ABD SURİYE'YE SALDIRIRSA TÜRKİYE DESTEKLER Mİ?"
Öte yandan Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.
FETÖ AÇIKLAMASI
Aksoy, FETÖ'nün yurt dışı ayaklarına izlenilen strateji kapsamında, "Kararlılıkla mücadele ediyoruz, muhataplarımıza da ifade ediyoruz. Bazı ülkeler bunu anladılar ve bazı FETÖ mensuplarını sınır dışı ettiler. Hangi ülkede olursa olsun FETÖ mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.
DUMA'YA YAPILAN SALDIRI
Sözcü Aksoy, "7 Nisan'da Duma'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.
Ayıca Aksoy, "Tel Rifat YPG-PYD'nin yeni merkezi olmamalı" dedi.
ABD, İNCİRLİK'İ KULLANACAK MI?
Aksoy, olası bir operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmayacağı konusunun Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyareti sırasında gündeme geleceğini belirtti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Kardeş Ülkede Sandıklar Kapandı! Zafer Rekor Oyla Aliyev'in Oldu
- Abd'de 'kıyamet Günü' Uçağı Havalandı! Nükleer Saldırıya Karşı Hazır
- Göle Uçan Otomobilde Can Vermişlerdi! Son Kez Böyle Gülmüşler
- Evinin Önüne Gelen Arkadaşına 'bekle' Deyip 8'inci Kattan Atladı
- Olağanüstü Toplantı Yaptılar! Suriye Gerilimine İsrail De Dahil Oldu
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Hindu Din Adamı Cinsel Organıyla Otomobili Böyle Çekti!
- Kayıp Esrar Davasında Polisten Güldüren Fare Savunması
- 14 Yaşındaki Çocukla İlişkiye Giren Kadın, Otelde Yatakta Basıldı
- 'kanserim' Deyip Binlerce Dolar Toplayan Avustralyalı Hapsi Boyladı
- Abd'de Sevgilisinin Cinsel İçerikli Görüntülerini Paylaştığı Kadın, 6,4 Milyon Dolar Tazminat Kazandı
Bu Haberle İlgili Yorumlar