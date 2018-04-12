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'ABD saldırırsa Türkiye destekler mi?' sorusuna Ankara'dan yanıt!

'ABD SALDIRIRSA TÜRKİYE DESTEKLER Mİ?' SORUSUNA ANKARA'DAN YANIT!

Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna "Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz." diyerek yanıt verdi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 11:50
Puan Ver : 'abd Saldırırsa Türkiye Destekler Mi?' Sorusuna Ankara'dan Yanıt!(10/10)6

Dışişleri Bakanlığından Erdoğan Trump görüşmesi hakkında açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy, " ABD tarafına hassasiyet yaratan konular iletildi." dedi.

"ABD SURİYE'YE SALDIRIRSA TÜRKİYE DESTEKLER Mİ?"

Öte yandan Aksoy, "ABD Suriye'ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.

FETÖ AÇIKLAMASI

Aksoy, FETÖ'nün yurt dışı ayaklarına izlenilen strateji kapsamında, "Kararlılıkla mücadele ediyoruz, muhataplarımıza da ifade ediyoruz. Bazı ülkeler bunu anladılar ve bazı FETÖ mensuplarını sınır dışı ettiler. Hangi ülkede olursa olsun FETÖ mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

DUMA'YA YAPILAN SALDIRI

Sözcü Aksoy, "7 Nisan'da Duma'ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Ayıca Aksoy, "Tel Rifat YPG-PYD'nin yeni merkezi olmamalı" dedi.

ABD, İNCİRLİK'İ KULLANACAK MI?

Aksoy, olası bir operasyonda İncirlik üssünün kullanılıp kullanılmayacağı konusunun Pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in ziyareti sırasında gündeme geleceğini belirtti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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