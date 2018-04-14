Abd Saldırısı Sonrası Esad Cephesinden İlk Açıklama!
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ABD SALDIRISI SONRASI ESAD CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA!


ABD saldırısı sonrası Esad cephesinden ilk açıklama!
Tarih : 14 Nisan 2018, 06:50
Puan Ver : Abd Saldırısı Sonrası Esad Cephesinden İlk Açıklama!(9/10)5

Esad Rejimi'nin Doğu Guta'nın Duma bölgesinde düzenlediği kimyasal saldırının ardından ABD Esad Rejimine ait kimyasal tesisleri vurdu. Saldırı sonrası Esad Rejimi'nden "Üçlü müdahale uluslararası hukuka aykırı." açıklaması geldi.

"BARZEH BÖLGESİ SALDIRIYA UĞRADI"

Suriye devlet televizyonu, Şam'ın Barzeh bölgesindeki araştırma merkezinin saldırıya uğradığına dair haberleri bildirdi.

SURİYE DEVLET TELEVİZYONU: 13 FÜZE VURULDU

Yine operasyonun başından itibaren Esad Rejiminin sesi konumunda olan Suriye Devlet televizyonu Suriye hava savunma sisteminin, Şam'ın banliyösündeki El Kişvah'ta 13 füzeyi vurduğunu öne sürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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