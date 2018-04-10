ABD SAVAŞ GEMİLERİ AKDENİZ YOLUNDA! ALMANYA DA SAHAYA İNİYOR
Son Dakika! ABD Donanması, Harry Truman Uçak Gemisi Taarruz Grubunu Akdeniz'e sevk ediyor. Alman Fırkateyni Hessen de ABD gemisine eşlik edecek.
ABD Donanması, Harry Truman Uçak Gemisi Taarruz Grubunu Akdeniz'e sevk ediyor. Truman'a, Normandy kruvazörü, Arleigh Burke, Bulkeley, Forrest Sherman ve Farragut destroyerleri eşlik ediyor. Alman Fırkateyni Hessen de eşlik edecek.
ABD BAŞKANI LATİN AMERİKA ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ
ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'deki kriz nedeniyle bu hafta yapacağı ilk Latin Amerika ziyaretini iptal etti. Trump'ın Suriye'de yaşandığı öne sürülen kimyasal saldırı nedeniyle ziyareti iptal ettiği ve yerine yardımcısı Mike Pence'in gideceği belirtildi.
TRUMP, SURİYE'DEKİ GELİŞMELERİ TAKİP EDECEK
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders "Başkanın isteği üzerine onun yerine bu seyahati Başkan Yardımcısı (Mike Pence) yapacak. Başkan ABD'nin Suriye'ye vereceği yanıtı denetlemek ve dünya genelindeki gelişmeleri takip etmek için ABD'de kalacak" dedi.
"24-48 SAAT İÇİNDE BÜYÜK BİR KARAR ALACAĞIZ" DEMİŞTİ
Trump dün Beyaz Saray'daki tam teşekküllü kabine toplantısı öncesi gazetecilere konuşmuş ve Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma kırsalında kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarıyla ilgili durumu değerlendirdiğini, askerlerle görüşmekte olduğunu aktarmıştı.
Trump "Durumu son derece yakından inceliyoruz, ordumuzla ve diğer herkesle görüşüyoruz ve gelecek 24-48 saat içinde büyük kararlar alacağız" demişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Tanem Sivar'ın Köpeklerini Zehirleyen Sanığın 3 Yıl Hapsi İstendi
- Kız Kardeşini Öldüren Erhan Timuroğlu, Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı
- Kasaba Gelip Günlük Rızkını Alan Martı Görenleri Hayrete Düşürüyor
- Son Dakika! Mit, Üst Düzey 3 Fetö'cüyü Gabon'dan Türkiye'ye Getirdi
- Kıyıya Vuran Dev Balinanın Midesinden 29 Kilo Poşet Çıktı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Çin'den Sert Abd Mesajı: Çağ Dışı, Soğuk Savaş Zihniyeti
- Çin'den Yeni Abd Hamlesi! 60 Gün Süre İstedi
- Rekor Kırdı, Dünyanın En Yaşlı İnsanı Unvanını Kazandı
- Sınavda Bebeğini Emziren Afgan, Üniversitenin En İyi Bölümüne Girdi
- Suudilerin Julian Assange'ı: Suudi Veliaht Prens Bin Selman 3 Ay Sonra Kral Olacak
Bu Haberle İlgili Yorumlar