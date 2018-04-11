Abd Savunma Bakanı: Suriye Müdahale İçin Hazırız, Emir Bekliyoruz!
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ABD SAVUNMA BAKANI: SURİYE MÜDAHALE İÇİN HAZIRIZ, EMİR BEKLİYORUZ!


ABD Savunma Bakanı: Suriye müdahale için hazırız, emir bekliyoruz!
Tarih : 11 Nisan 2018, 19:10
Puan Ver : Abd Savunma Bakanı: Suriye Müdahale İçin Hazırız, Emir Bekliyoruz!(8/10)4

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "Ordu operasyona hazır, olası seçenekleri Trump'a sunmaya hazırız" açıklamasında bulundu.

"ESAD'I SUÇLAYACAK KANIT YOK"

Mattis, Suriye'de sivillere yönelik kimyasal saldırılarla ilgili, "Esad'ı kesin suçlayacak kanıt yok." açıklamasında bulundu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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