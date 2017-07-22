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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: ABD'nin İmparatorluğu Çöküyor

ABD SAVUNMA BAKANLIĞI PENTAGON İTİRAF ETTİ: ABD'NİN İMPARATORLUĞU ÇÖKÜYOR

ABD'de yetkili kurumların ortak hazırladığı bir rapor, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan "Amerikan imparatorluğunun" yıkılmaya başladığını ortaya koydu. Rapora göre tek çare yayılmacılığın artırılması.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 21:30
Puan Ver : Abd Savunma Bakanlığı Pentagon İtiraf Etti: Abd'nin İmparatorluğu Çöküyor(10/10)6

Pentagon'ın yaptığı yeni bir çalışma, 2. Dünya Savaşı sonrasında kurulan ABD destekli uluslararası düzenin yıprandığını, hatta çökebileceğini belirterek, Washington'un küresel liderlik rolünü kaybedebileceği uyarısında bulunuyor.

ABD'nin gücünün azaldığı, uluslararası düzenin çözüldüğü temelde yeni bir dönüşüm evresine girildiği sonucuna varan çalışma, Washington yönetiminin küresel pozisyonunu koruyabilmesi için daha fazla gözetim, propaganda ve daha çok askeri yayılmacılık öneriyor.

TÜM DEVLETLERDE YIPRANMA VAR

Insurge Intelligence'dan Dr. Nafeez Ahmed, 145 sayfadan oluşan raporu inceleyerek bir makale hazırladı.

Insurge Intelligence'da yer alan bilgilere göre çalışma, gerileyenin sadece ABD'nin gücü olmadığının altını çiziyor:

"Devletler ve geleneksel siyasal otorite yapıları, içsel ve dışsal güçlerin artan baskısı altında… Soğuk Savaş sonrası küresel sistemin kırılmasına, hemen hemen tüm devletlerin siyasal, sosyal ve ekonomik yapısında içten yıpranma eşlik ediyor."

Rapor bunun bir yenilgi sayılmaması gerektiğini, bir uyanış çağrısı olduğunu savunarak bu yeni dönem öncesi bir şeyler yapılmaz ise, olayların karmaşıklığı ve hızına yetişilemeyeceği uyarısında bulunuyor.

STATÜKOYU SAVUNMAK

Rapor, "ABD'yi küresel üstünlük pozisyonundan indiren" güçlerin başında Rusya ve Çin gibi büyük rakiplerin yanı sıra İran ve Kuzey Kore gibi daha küçük oyuncuların da yer aldığı tespitinde bulunuyor.

Nafeez Ahmed'e göre rapor özellikle, bu ülkelerin tehdit olarak görülmesinin nedenini askeri gerekçeler ya da güvenlik sorunları ileri sürerek temellendirmeyip adı geçen devletlerin kendi meşru ulusal çıkarlarının peşinden gitmelerinin ABD'nin hakimiyetini baltalamasıyla ilişkilendirdiği için, samimi.

ASKERİ ÜSTÜNLÜK TEK ŞART

Pentagon, ABD ordusunun genişlemesini tek seçenek olarak görüyor.

Bununla birlikte, askeri üstünlük konusunda iki partili görüş birliği yeterli değil. Rapor, 'maksimum eylem özgürlüğünü' koruyabilecek derecede ve 'uluslararası ihtilafların akıbetini ABD'nin dikte etmesini ya da önemli ölçüde belirlemesini' temin edebilecek derecede güçlü bir ordu talep ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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