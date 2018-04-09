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Abd Suriye İçin Diplomatik Atağa Geçti, Herkes Aynı Soruyu Sordu: Listede Türkiye De Var Mı?
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ABD Suriye İçin Diplomatik Atağa Geçti, Herkes Aynı Soruyu Sordu: Listede Türkiye de Var mı?

ABD SURİYE İÇİN DİPLOMATİK ATAĞA GEÇTİ, HERKES AYNI SORUYU SORDU: LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR MI?

Suriye'ye olası askeri müdahaleyle ilgili ABD Dışişlerinden "Müttefiklerle görüşüyoruz!" açıklaması geldi. Açıklama sonrası "Türkiye'yle de görüşülüyor mu?" sorusu akıllara geldi.

Tarih : 09 Nisan 2018, 21:00
Puan Ver : Abd Suriye İçin Diplomatik Atağa Geçti, Herkes Aynı Soruyu Sordu: Listede Türkiye De Var Mı?(5/10)1

Suriye'deki kimyasal saldırı sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kurbanlardaki bulgular bir tür sinir gazını işaret ediyor. Müttefiklerle görüşüyoruz. Bu gaddarlığın sonucu olacak. Uluslararası gözlemcilerin Duma'ya girişi engelleniyor" denildi.

ABD DIşişleri'nden gelen "Müttefiklerle görüşüyoruz!" açıklaması "görüşülen ülkeler arasında Türkiye de var mı?" sorusunu akıllara getirdi.

"ASKERİ OPERASYONU GÖZARDI EDEMEM"

Öte yandan Suriye'ye olası müdahaleyle ilgili ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, "Askeri bir operasyonu gözardı edemem. Suriye rejimine karşı askeri yolları seçeneklerimiz dışında tutmuyorum. Kimyasal silah saldırısı sonrası askeri müdahale seçeneği ihtimal dışı değil." açıklamasında bulunmuştu.

Mattis, Suriye rejiminin kimyasal silah kapasitesini terk etmesini sağlama yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Rusya'yı da eleştirmişti.

TRUMP KARAR İÇİN SAAT VERDİ

ABD Başkanı Trump ise "Askeri yetkililerle görüşüyorum. 24 ile 48 saat arasında kararımı vereceğim diyerek operasyonun masada olduğu sinyalini vermişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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