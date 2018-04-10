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ABD, Suriye'deki katliam sonrası harita çıkardı! İşte vurulacak 22 yer

ABD, SURİYE'DEKİ KATLİAM SONRASI HARİTA ÇIKARDI! İŞTE VURULACAK 22 YER

Kimyasal katliam sonrası CIA ve Pentagon, Esad'a ait 22 noktanın haritasını çıkardı. Hedeflerde, İran destekli Şii milis merkezleri ile Rus askerlerinin olduğu Humus ve Tartus'taki üsler de bulunuyor.

Tarih : 10 Nisan 2018, 08:20
Puan Ver : Abd, Suriye'deki Katliam Sonrası Harita Çıkardı! İşte Vurulacak 22 Yer(10/10)6

Doğu Guta'ya yapılan kimyasal saldırıya misilleme olarak CIA ve Pentagon, Esad'a ait 22 kritik noktanın haritasını çıkardı. Vurulacak üsler arasında, Şii milislerin ağırlıklı olduğu stratejik bölgeler de bulunuyor. Ayrıca Humus ve Tartus bölgelerinde ABD hedefleri arasında yer alan 2 askeri üste Rus askerlerin bulunduğu bildiriliyor.

KARA GÜCÜ İMHA EDİLECEK

Yeni Şafak'ın haberine göre, vurulacak askeri üsler konusunda Fransa, İngiltere, ABD ve İsrail'in eşgüdüm dahilinde hareket edeceği belirtilirken Suriye rejimine ait askeri karargahların bombardımanı, deniz, hava ve kara füzeleri eşliğinde gerçekleştirilecek. Suriyeli Uluslararası İlişkiler Uzmanı Zekeriye Molahafci, ABD'nin detaylı bir hedef haritası çıkardığını, Suriye genelinde 20'den fazla askeri noktayı önümüzdeki birkaç gün içerisinde vurma hazırlığı yaptığını belirtiyor.

HAVALİMANLARI DA HEDEFTE

Deyrizor-El Bukemal hattında DEAŞ cephesinde yaşanan hareketliliğe dikkat çeken Molahafci, ABD'nin yanına Fransa, İngiltere ve İsrail'i alarak başta askeri havalimanları olmak üzere stratejik noktaları bombalayacağını iddia etti. Molahafci, Humus, Şam, Tartus ve Hama ile birlikte Haseke, Deyrizor ve Rakka sınırları dahilinde yer alan askeri karargahların da belirlenen hedefler arasında yer aldığını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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