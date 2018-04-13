Suriye'deki kimyasal saldırının ilk gününden beri saldırının kim tarafından yapıldığı konusunda kesin kanıta ulaşılamayan ABD'den yeni açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırının rejim tarafından yapıldığı konusunda kanıtlara ulaşıldığı belirtilirken, hangi maddenin kullanıldığının araştırıldığı söylendi.

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Kaynak: haberinburada