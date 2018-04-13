Rusya, Ortadoğu'da Bir Kale Daha Buldu! Uçaklar Artık Oradan Kalkacak
Bm Uyardı! 2 Milyon Suriyeli Türkiye Sınırına Yığılacak
Avşar Kızı Bunu Affetmez! Deniz'den Olay Yaratan Sözler
Erdoğan'la Restleşmişti! Genelkurmay Onay Verdi, Hatay'a Gidiyor
Yüksekdağ'a Seçim Yasaklarına Muhalefetten 6 Ay Hapis Cezası
Tüm Türkiye'yi Gururlandırdılar! Darüşşafaka Avrupa Şampiyonu Oldu
Fitch'den Rusya'ya Acı Reçete: Rus Şirketler Abd'nin Baskısı Altında
Türkiye'den İsviçre'ye Ermeni Anıt Tepkisi: Olumsuz Etkileri Olacaktır
Yiğidolar Aşka Geldi: Otobüs Verin Köpek'e Pusu Kuracağız!
Demba Ba, Beşiktaş Haberleriyle Dalga Geçti
Türkiye Ve Rusya İmzaları Attı! 6 Milyon Rus Geliyor
Abd Suriye'deki Saldırıyla İlgili Kararını Verdi: Kanıtlara Ulaştı, Suçlu Esad
Mahkeme, Demirtaş'ın Tutukluluğunun Devamına Karar Verdi
Beşiktaş, Akhisar Maçını Şovla Kazandı: 3-0
Erdoğan Ve Yıldırım'dan İstanbul'da Sürpriz Zirve!
Fetö Durmuyor! Yeni 'hijyen Evlerine' Operasyon: 20 Gözaltı
28 Şubat Davasında 19 Eski Askere Müebbet! Yargıtay Onaylarsa Rütbeleri Sökülecek
Boyko'dan Beşiktaş'a Mesaj: Beni Satın
Gecekondusunu Yıktırmak İstemeyen Baba 6 Aylık Bebeğini Çatıdan Attı
28 Şubat Davasında Sanık Avukatları İtiraz Dilekçelerini Verdi

ABD SURİYE'DEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ KARARINI VERDİ: KANITLARA ULAŞTI, SUÇLU ESAD


ABD Suriye'deki Saldırıyla İlgili Kararını Verdi: Kanıtlara Ulaştı, Suçlu Esad
Tarih : 13 Nisan 2018, 22:40
Puan Ver : Abd Suriye'deki Saldırıyla İlgili Kararını Verdi: Kanıtlara Ulaştı, Suçlu Esad(9/10)5

Suriye'deki kimyasal saldırının ilk gününden beri saldırının kim tarafından yapıldığı konusunda kesin kanıta ulaşılamayan ABD'den yeni açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırının rejim tarafından yapıldığı konusunda kanıtlara ulaşıldığı belirtilirken, hangi maddenin kullanıldığının araştırıldığı söylendi.

Ayrıntılar Geliyor..

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Suriye  Deki  Saldırıyla  İlgili  Kararını  Verdi  Kanıtlara  Ulaştı  Suçlu  Esad  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER