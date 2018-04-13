ABD SURİYE'DEKİ SALDIRIYLA İLGİLİ KARARINI VERDİ: KANITLARA ULAŞTI, SUÇLU ESAD
Suriye'deki kimyasal saldırının ilk gününden beri saldırının kim tarafından yapıldığı konusunda kesin kanıta ulaşılamayan ABD'den yeni açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada saldırının rejim tarafından yapıldığı konusunda kanıtlara ulaşıldığı belirtilirken, hangi maddenin kullanıldığının araştırıldığı söylendi.
Ayrıntılar Geliyor..
Kaynak: haberinburada
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