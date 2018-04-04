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ABD Suriye'den çekilme konusunda kararını verdi

ABD SURİYE'DEN ÇEKİLME KONUSUNDA KARARINI VERDİ

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili kararın dün Beyaz Saray'da alındığını belirterek kararın "yakında" çekilmenin başlayacağını bildirdi.

Tarih : 04 Nisan 2018, 17:10
Puan Ver : Abd Suriye'den Çekilme Konusunda Kararını Verdi(10/10)6

ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Dan Coats, ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili kararın dün Beyaz Saray'da alındığını belirterek kararın "yakında" açıklanacağını bildirdi.

BEYAZ SARAY'DA KARAR VERİLDİ

Coats, gazetecilerle yaptığı kahvaltıda, Başkan Donald Trump'ın "Suriye'den çekileceğiz" sözleriyle ilgili, ABD'nin Suriye'den çekilip çekilmeyeceğine dün Beyaz Saray'da yapılan bir toplantıda karar verildiğini söyledi.

"YAKINDA" ÇEKİLECEĞİZ

Coats, konuya ilişkin yazılı açıklamanın "yakında" yapılacağını kaydetti.

Başkan Trump, dünkü açıklamasında, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek." demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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