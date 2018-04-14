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abd, suriye'yi vurdu, ilk aşama bitti!

ABD, SURİYE'Yİ VURDU, İLK AŞAMA BİTTİ!

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu. Operasyonun detaylarını anlatan ABD Savunma Bakanı Mattis ve Genelkurmay Başkanı Dunfourd, ilk aşamanın sona erdiğini söyledi.

Tarih : 14 Nisan 2018, 06:10
Puan Ver : Abd, Suriye'yi Vurdu, İlk Aşama Bitti!(5/10)2


Suriye'deki kimyasal saldırı sonrası ABD, Suriye'yi vurdu. Operasyona İngiltere ve Fransa da katıldı. Operasyonun detaylarını ise ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ve ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford kameralar karşısında anlattı.



Savaş uçakları ve güdümlü füzelerle düzenlenen operasyonda Şam ve Humus'taki Esad Rejimine ait kimyasal tesisler vuruldu. Saldırıda nerelerin hedef alınacağı yönünde Rusya'ya önceden bildirilmedi.



"ESAD ALMASI GEREKEN MESAJI ALDI"



Harekatın başlamasının ardından Pentagon'dan yapılan açıklamada "Kararlılığımızın altını çizdik. Esad alması gereken mesajı aldı. Kimyasal silah kullanılmaması için adım atıldı. Nokta atışı operasyonu gerçekleştiriliyor. Harekatın hedefi Suriye hükümeti. Hava harekatı bugün için son buldu." denildi.



ŞAM VE HUMUS'TAKİ KİMYASAL SİLAH DEPOLARI VURULDU



ABD Genelkurmay Başkanı, Suriye'de vurulan hedeflerin Şam'da bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'ta kimyasal silah depoları olduğunu söyledi.



İLK DALGA SALDIRININ SONA ERDİĞİ AÇIKLANDI



ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine karşı yürütülen ilk dalga saldırının sona erdiğini açıkladı. ABD Savunma Bakanı Mattis, ABD'nin müttefikleri ile görüşmeye devam ettiğini ancak şu anda ek saldırı yapma planlarının olmadığını söyledi.



"SALDIRI ESAD REJİMİNE YÖNELİK"



ABD Savunma Bakanı Mattis, saldırının sadece Esad rejimine yönelik olduğunu, yabancıların etkilenmemesi için azami dikkat gösterildiğini söyledi.



ABD Savunma Bakanlığı: "Suriye'deki operasyonumuzu bozmaya çalışan askeri platformları veya ekipmanları hedefleyeceğiz. Şimdiye kadar ABD bombalaması Barza bölgesinde bilimsel araştırma merkezi, Qaysun dağlarında Cumhuriyet Muhafızları genel merkezi, Mezzeh Askeri Havaalanı, Damir Askeri Havaalanı, Alkaswa bölgesi ve başkent Şam'da bazı merkezleri kapsıyor bunların arasında Mezze Havaalanı, Barzah'taki Jumeriah Araştırma Merkezi yoğun bir biçimde hedefleniyor. Şam'da bulunan 81. ve 21. Taburun Hava Savunma Devriyeleri saldırılara karşılık roketlerle karşılık vermeye çalışıyor." dedi.



"OPERASYON TEK SEFERLİK BİR SALDIRI"



Savunma Bakanı Mattis ve ABD Genelkurmay Başkanı Dunford, operasyonun tek seferlik bir saldırı olduğunu açıkladı. Hedeflenen noktanın ise vurulduğı kaydedildi. Operasyondan önce Rusya'ya herhangi bir bilgi verilmediği belirtildi.



Rusya'nın Suriye'yi füze saldırılarına karşı savunacağını ilan etmesinin ardından Twitter hesabından Suriye'ye operasyon mesajı vermişti.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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