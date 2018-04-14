ABD SURİYE'Yİ VURDU, RUSYA'DAN SERT TEPKİ GELDİ: KARŞILIKSIZ KALMAYACAK!
ABD'nin Suriye'yi vurmasının ardından Rusya'dan ilk tepki geldi. Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Şerin, "Bu bir dönüm noktası, bu eylemler sonuçsuz kalmayacak." dedi.
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Duma'daki kimyasal saldırı sonrası Suriye'ye yönelik başlatığı operasyona Rusya'dan ilk tepki üst üste açıklamalarla geldi. Rusya'nın ABD Büyükelçisi yaptığı açıklamada 'Suriye'ye saldırı sonuçsuz kalmayacak' dedi. Parlamentonun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Şerin ise, "Rusya bu yaşananları saldırganlık eylemi olarak görmektedir' yorumunu yaptı.
"BU TÜR EYLEMLER SONUÇSUZ KALMAYACAK!"
Rusya'nın ABD Büyükelçisi Antanov yaptığı yazılı açıklamada, yapılan operasyonukast ederek 'Bu tür eylemler sonuçsuz kalmayacak' dedi.
"ABD TÜM ULUSLARARASI KURALLARI İHLAL EDİYOR"
Öte yandan Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi başkanı Aleksandr Şerin de, "ABD Suriye'ye yönelik saldırılar düzenleyerek tüm uluslararası kuralları ihlal ediyor ve Rusya bunu saldırganlık eylemi olarak görmektedir" açıklamasında bulundu.
"BU BİR DÖNÜM NOKTASIDIR"
Şerin, "ABD Başkanı Trump sadece dünya çapındaki bir suçlu değil, ikinci bir Adolf Hitler'dir. Bu, ikinci Belgrad'dır. Bu bir dönüm noktasıdır, egemen bir devlete karşı savaş ilanıdır" dedi.
Kaynak: haberinburada
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