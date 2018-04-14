ABD, SURİYE'Yİ VURMADAN ÖNCE ANKARA'YA HABER VERMİŞ
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik operasyonla ilgili "Böyle bir tepki gösterileceği açıklamalardan görülüyordu ve bizimle de bir bilgi paylaşımı oldu" dedi.
AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ABD'nin Suriye'yi vurmasını değerlendirdi.
Ünal ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik operasyonuna ilişkin "Böyle bir tepki gösterileceği açıklamalardan görülüyordu ve bizimle de bir bilgi paylaşımı oldu" dedi.
"KİMYASAL SİLAHLARA İLİŞKİN BİR YAPTIRIM"
AK Parti Sözcüsü Ünal, "Biz bu saldırıyı, kimyasal silahlara dönük bir yaptırım şeklinde görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Esed'in kendi halkına dönük kullandığı kimyasal silahın engellenmesi için de ciddi bir uyarı olarak görüyoruz." şeklinde açıklama yaptı.Ünal, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında konuştu.
KOMUTA MERKEZİ VURULDU
ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye rejimine yönelik dün geceki saldırısı kapsamında başkent Şam yakınında bir kimyasal silah araştırma merkezi, Humus'un batısında yer alan bir kimyasal silah deposu ile kimyasal silahlarla ilişkili bir komuta merkezinin vurulduğu bildirilmişti.
Kaynak: haberinburada
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