ABD TALİMATI VERDİ, YPG MÜNBİÇ'TE DİRENMEYECEK
TSK ve ÖSO birliklerinin 2 ayda Suriye'nin Afrin bölgesinde kontrolü sağlamasının ardından, gözler PYD/YPG kontrolündeki Münbiç'e çevrildi. Afrin'den sonra sıranın Münbiç'e geleceğini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan askerlerinin buradan çekilmesini istemiş ve Türk askerinin oraya girerek bölgeyi gerçek sahiplerine teslim edeceğini söylemişti.
BARAJDA BİR ARAYA GELDİLER
Türkiye'nin Münbiç'teki kararlı tutumu üzerine, ABD yetkililerinin terör örgütü PYD/YPG ile Münbiç'te bir barajda önceki gün toplantı yaptıkları ileri sürüldü. Toplantıda Münbiç'in ÖSO'ya teslim edilmesi konusunda karar çıktığı iddia edildi. Toplantıda aynı zamanda belirli yerlerde ABD noktalarının olması ve Fırat'ın batısında kesinlikle PYD/YPG'nin olmaması yönünde karar alındığı da belirtildi.
Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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