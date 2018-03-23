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ABD Temsilciler Meclisi, dev bütçeyi onayladı

ABD TEMSİLCİLER MECLİSİ, DEV BÜTÇEYİ ONAYLADI

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin faaliyetlerini finanse edecek 1,3 trilyon dolarlık bütçeyi onayladı. Senato'nun, hükümetin yeniden kapanmaması için 23 Mart'a kadar tasarıyı geçirmesi gerekiyor.

Tarih : 23 Mart 2018, 00:20
Puan Ver : Abd Temsilciler Meclisi, Dev Bütçeyi Onayladı(9/10)5

ABD Temsilciler Meclisi, federal hükümetin faaliyetlerini eylül sonuna kadar finanse edecek 1,3 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı.

BÜTÇE TASARISI TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN GEÇTİ

Cumhuriyetçi temsilcilerin hazırladığı 2232 sayfalık bütçe tasarısı, Temsilciler Meclisinden 167'ye karşı 256 oyla geçti.

Federal hükümete, 2018 mali yılının sona ereceği 30 Eylül'e kadar 1,3 trilyon dolarlık harcama yetkisi verecek tasarıda, savunma bütçesine 695 milyar dolar ayrılması öngörülüyor.

MEKSİKA DUVARI İÇİN BÜTÇE AYRILDI

Tasarı, ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına örülmesini istediği duvara 1,6 milyar dolar finansman içeriyor.

23 MART GECESİNE KADAR ONAYLANMASI GEREKİYOR

Temsilciler Meclisinde onaylanan bütçe tasarının bir sonraki durağı ABD Senatosu olacak.

Senato'nun hükümetin yeniden kapanmasını önlemek için tasarıyı, son geçici bütçenin süresi 23 Mart Cuma sona ermeden geçirmesi gerekiyor.

Amerikan federal hükümeti, bu sene bütçe krizi nedeniyle ilki 20 Ocak-23 Ocak arasındaki 3 gün ve ikincisi 9 Şubat'ta birkaç saatliğine olmak iki kez kapanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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