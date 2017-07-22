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Abd, Terör Örgütü Ypk'nin Adını Suriye Demokratik Güçleri Olarak Değiştirdi
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ABD, Terör Örgütü YPK'nin Adını Suriye Demokratik Güçleri Olarak Değiştirdi

ABD, TERÖR ÖRGÜTÜ YPK'NİN ADINI SURİYE DEMOKRATİK GÜÇLERİ OLARAK DEĞİŞTİRDİ

ABD, Suriye'de her türlü desteği verdiği terör örgütü YPG'nin adını değiştirdiği açıkladı. ABD'li komutan, terör örgütünün adının bundan sonra "Suriye Demokratik Güçleri" olacağını söyledi.

Tarih : 22 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : Abd, Terör Örgütü Ypk'nin Adını Suriye Demokratik Güçleri Olarak Değiştirdi(10/10)6

ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Türkiye'nin, terör örgütü PKK ile ilişkili görmesi sebebiyle YPG'ye "isim değiştirme" tavsiyesinde bulunduklarını açıkladı.

"YPG" ARTIK "SDG" OLDU

Daha önce YPG'yi Suriye Demokratik Güçleri (SDG) içinde bir kol olarak göstermeye çalışan ABD, örgütün adını "Suriye Demokratik Güçleri" olarak değiştirdiğini söyledi.

Türkiye, kurulduğu günden bu yana SDG'nin PKK/PYD'yi perdelemek için uydurulmuş bir örgüt olduğunu ABD'li muhataplarına sık sık vurguluyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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