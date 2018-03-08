ABD, Kaliforniya eyalet yönetimine "göçmenlikle ilgili yasaları" dolayısıyla resmi olarak dava açtı. Kaliforniya Valisinden anında yanıt geldi: Bu bir savaş!

ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions, Kaliforniya eyalet yönetimini "göçmenlikle ilgili yasaları" dolayısıyla resmi olarak dava ettiklerini açıkladı.

Bakan Sessions, Kaliforniya meclis binasında yaptığı konuşmada eyalet yetkililerine sert mesajlar verdi.

"BU SAVAŞI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Ülkede yasa dışı yollarla bulunan göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda baskısını artıran federal yönetimden ayrışan Kaliforniya eyaletini eleştiren Sessions, "Bu irrasyonel, adaletsiz ve anayasal olmayan politikalarla savaşmaya devam edeceğiz. Bu savaşı kazanmak istiyoruz." dedi.

"EYALETE KARŞI SAVAŞ AÇTIK"

Eyalete karşı dava açtıklarını dile getiren Sessions, eyalet yönetiminin yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi noktasında gerekli adımları atmamasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Sessions, federal yönetimin aldığı kararların uygulanmasını beklediklerini vurguladı.

Söz konusu dava başvurusunda, eyalet yasalarında yer alan üç maddenin, federal göçmenlik yetkililerinin görevlerini yapmasına engel olduğu iddia edildi.

VALİ'DEN YANIT GECİKMEDİ: BU BİR SAVAŞ

Öte yandan Sessions'ın açıklamalarına yanıt veren Kaliforniya Valisi Jerry Brown ve eyaletin Başsavcısı Xavier Beccera, söz konusu kanunların federal yasalarla uyumlu olduğunu, bununla birlikte Adalet Bakanlığının açtığı davaya karşı dava ile cevap vereceklerini kaydetti.

Brown, söz konusu davayı "Kaliforniya'ya karşı açılmış bir savaş" diye nitelendirerek, "Dava, Trump yönetiminden daha uzun sürecektir." ifadesini kullandı.

İÇ GÜVENLİK BAKANLIĞI, DACA İŞLEMLERİNE DEVAM EDİYOR

Diğer yandan İç Güvenlik Bakanlığı, çocuk yaşta yasa dışı olarak ABD'ye getirilen ve Donald Trump yönetiminin sınır dışı etmeyi planladığı yaklaşık 700 bin gençle ilgili şu anda herhangi bir sınır dışı işlemi yapmadıklarını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Tyler Houlton, San Francisco bölge mahkemesinin aksi yöndeki kararının ardından kamuoyunda Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem (DACA) olarak bilinen program kapsamında ülkede bulunan kişilerin 2 yıllık izinlerinin uzatılmaya devam ettiğini bildirdi.

700 BİN GENCİN DURUMU BELİRSİZ

ABD'de DACA olarak bilinen yasa kapsamında ülkeye yasa dışı olarak getirilmiş çoğu Latin kökenli yaklaşık 700 bin gencin 5 Mart'a kadar yasal durumlarını düzenlemeleri ya da ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunan kararı geçen eylül ayında imzalayan ABD Başkanı Trump, sonraki açıklamalarında bu kişilerden belli koşulları sağlayanlar için vatandaşlık imkanı sağlanacağını dile getirmişti.

DACA programı 2012 yılında dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından getirilmiş ve bu yolla söz konusu kişilere iki yıllık çalışma izni ve diğer yasal imkanlar sağlanmıştı. Bu kararın anayasaya aykırı olduğunu savunan Trump yönetimi eylül ayında DACA programını bitirme kararı aldığını açıklamış, geçen hafta San Francisco federal bölge yargıcı William Alsup ise kararın yürütmesini durdurmuştu.

DACA, ABD Kongresinde Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında henüz çözülememiş bir sorun olarak beklerken, zamanı giderek daralan yüz binlerce gencin akıbetiyle ilgili belirsizlik Amerikan kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Kaynak: haberinburada