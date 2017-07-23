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Abd: Türkiye'nin S-400'leri Satın Alması Bizim İçin Endişe Verici
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ABD: TÜRKİYE'NİN S-400'LERİ SATIN ALMASI BİZİM İÇİN ENDİŞE VERİCİ


ABD: Türkiye'nin S-400'leri Satın Alması Bizim İçin Endişe Verici
Tarih : 23 Temmuz 2017, 14:00
Puan Ver : Abd: Türkiye'nin S-400'leri Satın Alması Bizim İçin Endişe Verici(10/10)6

Sputnik İngilizce'nin aktardığına göre Colorado eyaletinde konuşan ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, "Medyada bazı yanlış haberler bulunuyor. Türkiye, S-400 hava savunma sistemini satın almadı. Eğer satın alsalardı bu bizim için bir endişe olurdu" ifadesini kullandı.

RUS ŞİRKET ANŞALTIKLARINI DUYURMUŞTU

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Aleksandr Miheyev, Türkiye'yle S-400 füzesi anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını ve kontratın hayata geçirileceğine inandıklarını söylemişti.

Miheyev, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları sevk edilmesine ilişkin yapılan görüşmelerin hangi aşamada olduğuna yönelik soruya, "Kontrat üzerinde uzlaşı sağlandı. Kontratın hayata geçme ihtimali de yüksek, yürürlüğe girmesi için çalışıyoruz. İmzaların 2017 sonuna kadar atılabilir" açıklamasında bulundu. Rus kaynakları, Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının kısa süre içinde sağlanmasını bekledikleri yorumunda bulunuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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