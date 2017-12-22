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ABD Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirdiği 10 Milyon Dolarlık Bitcoin'i Satacak

ABD UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA ELE GEÇİRDİĞİ 10 MİLYON DOLARLIK BİTCOİN'İ SATACAK

ABD hükümeti bir uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği 10 milyon dolarlık Bitcoin'in tümünü satmayı planlıyor.

Tarih : 22 Aralık 2017, 18:50
Puan Ver : Abd Uyuşturucu Operasyonunda Ele Geçirdiği 10 Milyon Dolarlık Bitcoin'i Satacak(9/10)5

ABD Başsavcılığı Utah Ofisi, şu anda değeri coinmarketcap'e göre yaklaşık 7 milyon dolar olan 513.1490393 Bitcoin'in (BTC) hepsini elden çıkarmayı planlıyor. Ayrıca değeri 1.27 milyon dolar olan yaklaşık aynı miktarda (512.9274588) bitcoin cash'in (BCH) de satılması bekleniyor.

SATMAYI PLANLIYORLAR

Mahkeme kararında, "BTC ve BCH'ler hükümet hesabına transfer edilmiştir. Kriptopara birimlerinin işlem gördüğü pazarın hayli volatil olması sebebiyle BTC be BCH'lerin değer kaybetme riskleri öngörülerek, ABD hükümeti bu kriptoparaları satmayı planlamaktadır" denildi.

Operasyon sonucu açılan davada multi-milyon dolarlık bir uyuşturucu karteli işletmekle suçlanan Aaron Shamo Kasım 2016'da hüküm giymişti. ABD bölge hakimi Dale Kimball ele geçirilen kriptoparaların satışını 12 Aralık'ta onayladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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