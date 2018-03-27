Abd Ve Avrupa'nın Sırt Döndüğü Putin'e Erdoğan'dan Kritik Telefon!
Vergide Yeni Dönem Başlıyor, Fiş Kesmeyene Ceza Var
Milliler Karadağ Karşısında! 11'ler Belli Oldu
Çocuk Programlarında Reklamlara Sınırlama! Kırmızıya Takılan Yandı
Kalabalığın Ucu Bucağı Görünmedi! Bir Şehir Şehidini Böyle Uğurladı
Afrin'de Terör Örgütünün Bombalı Tuzakları Can Aldı: 3 Sivil Hayatını Kaybetti
Trump-Macron Görüşmesinde Türkiye Detayı
Erdoğan'la Diyaloğunu Anlattı: 'bana Hava Atıyorsun' Deyip Söz İstedi
Nato, Bünyesindeki 7 Rus Diplomatın Akreditasyonunu İptal Etti
İtalya - İngiltere Maçı Öncesi Güvenlik Skandalı Patlak Verdi
İstanbul'da Gündüz Geceye Döndü, Gök Delindi!
Rusya'dan Diplomatlarını Sınır Dışı Eden Ülkelere: Abd'nin Şantajı Yüzünden Sınır Dışı Ediyorlar
Kolay Yoldan Para Kazanan Hanife'ye Bakanlık 'dur' Diyecek
Ebe, Doğumdan Yeni Çıkan Kadına Hayatının Şokunu Yaşattı: Sen Hamileyken Kocanla Yatıyordum
Melih Gökçek'in 'en Büyük Hayalim' Dediği Ankapark Tutuştu
Galatasaray, Trabzonspor Maçına Hazırlanıyor
'kuzey Kore Lideri Kim Pekin'de' İddiasına Dışişleri'nden Yalanlama!
Oğluna Son Kez Sarılıp Ağladı, Feryadıyla Yürekleri Dağladı
Kurye Pizzaya Tükürmüştü, Perde Arkasından 1 Milyon Liralık Şantaj Çıktı
Van Öğretmenevi Müdürü, Yer Bulamayan Turistlere Makam Odasını Tahsis Etti

ABD VE AVRUPA'NIN SIRT DÖNDÜĞÜ PUTİN'E ERDOĞAN'DAN KRİTİK TELEFON!


ABD ve Avrupa'nın sırt döndüğü Putin'e Erdoğan'dan kritik telefon!
Tarih : 27 Mart 2018, 20:40
Puan Ver : Abd Ve Avrupa'nın Sırt Döndüğü Putin'e Erdoğan'dan Kritik Telefon!(6/10)2

ABD ve 14 AB ülkesinin sırt çevirdiği Rusya'ya Türkiye'den destek mesajı geldi Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Kemerovo'daki bir alışveriş merkezinde çıkan yangında yaşanan can kayıpları nedeniyle Putin'e taziyede bulundu.

İKİLİ İLİŞKİLERDE KARARLILIK VURGUSU YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rus halkına başsağlığı dilediği görüşmede, ikili ilişkileri her alanda geliştirme kararlılığı teyit edildi.

ÜÇLÜ ZİRVEYİ DEĞERLENDİRDİLER

Suriye konusunda İran'ın da katılımıyla 4 Nisan'da Ankara'da liderler düzeyinde gerçekleştirilecek üçlü zirve vesilesiyle yüz yüze de görüşecek olan Erdoğan ve Putin, söz konusu toplantının yanı sıra ikili ilişkilere de değindi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Ve  Avrupa  Nın  Sırt  Döndüğü  Putin  E  Erdoğan  Dan  Kritik  
Telefon    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER