İstinye'deki ABD Başkonsolosluğunun bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Başkonsoloslukta görevli Amerikan askerlerinin çatı ve bina çevresinde güvenlik önlemi aldığı görüldü. Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu bina önünde de polis sıkı önlem aldı.

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ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından, İstinye'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğunda güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis, başkonsolosluğun önündeki sokağı araç giriş çıkışlarına kapattı.Başkonsolosluğun önünde çevik kuvvet polisleri nöbet tutuyor. Amerikan askerlerinin ve özel güvenliklerin konsolosluk etrafında ve çatıda nöbet tuttuğu görüldü.

Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğunda da önlemler artırılmış durumda. Başkonsolosluk binasının önü bariyerlerle kapatılırken, çok sayıda çevik kuvvet polisi burada nöbet tutuyor.

Kaynak: haberinburada