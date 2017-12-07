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ABD ve İsrail Başkonsolosluklarında Yoğun Güvenlik Önlemi

ABD VE İSRAİL BAŞKONSOLOSLUKLARINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

İstanbul İstinye'deki ABD Başkonsolosluğunun bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Çatıya keskin nişancılar yerleştirildi.

Tarih : 07 Aralık 2017, 19:10
Puan Ver : Abd Ve İsrail Başkonsolosluklarında Yoğun Güvenlik Önlemi(7/10)3

İstinye'deki ABD Başkonsolosluğunun bulunduğu sokak araç trafiğine kapatıldı. Başkonsoloslukta görevli Amerikan askerlerinin çatı ve bina çevresinde güvenlik önlemi aldığı görüldü. Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu bina önünde de polis sıkı önlem aldı.

ÇATIYA KESKİN NİŞANCI YERLEŞTİRDİLER

ABD Başkanı Donald Trump'un Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını açıklamasının ardından, İstinye'deki ABD İstanbul Başkonsolosluğunda güvenlik önlemleri de artırıldı. Polis, başkonsolosluğun önündeki sokağı araç giriş çıkışlarına kapattı.Başkonsolosluğun önünde çevik kuvvet polisleri nöbet tutuyor. Amerikan askerlerinin ve özel güvenliklerin konsolosluk etrafında ve çatıda nöbet tuttuğu görüldü.

Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluğunda da önlemler artırılmış durumda. Başkonsolosluk binasının önü bariyerlerle kapatılırken, çok sayıda çevik kuvvet polisi burada nöbet tutuyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Abd  Ve  İsrail  Başkonsolosluklarında  Yoğun  Güvenlik  Önlemi    haber

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