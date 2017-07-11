Körfez ülkeleri ile yaşanan krizin ardından Katar'a karşı nasıl bir politika izleyeceği konusunda karmaşık politikalar uygulayan ABD, Katar ile terörle mücadele anlaşması imzaladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın üst düzey danışmanı R.C. Hammond, Tillerson'ın Katar ziyareti sırasında iki ülke arasında 'terörün finansmanıyla mücadele' anlaşması imzalandığını duyurdu.

"UMUT VERİCİ BİR ADIM"

ABD ile Katar arasında varılan anlaşmayı 'ileriye yönelik umut verici bir adım' olarak niteleyen Hammond, 'Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadelesini güçlendirmek ve terörün desteklenmesine karşı etkili biçimde mücadele etmek için gerekli çabaları özetleyen bir anlaşma imzaladı' dedi.

Katar, ABD ve Kuveytli bakanların, Emir Temim bin Hamad Al Sani'nin de katıldığı üçlü bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.

ÜÇLÜ TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Abdullah es-Sabah ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, başkent Doha'daki El-Bahr Sarayı'nda bir araya geldi.

BİRİNCİ GÜNDEM KÖRFEZ KRİZİYDİ

Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin de katıldığı görüşmede, Körfez krizi, son gelişmeler, uluslararası ve bölgesel yansımaları, Kuveyt'in arabuluculuk çabaları, mevcut krizin çözümünü destekleyen uluslararası pozisyonlar, bölgenin istikrarı ve bölge ülkelerinin çıkarlarını koruma gibi konular ele alındı.

SIRADAKİ DURAK SUUDİ ARABİSTAN

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, toplantı öncesinde Katar Emiri Temim tarafından kabul edilmişti.

Tillerson, 9 Temmuz'da İstanbul'u ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmesinin ardından dün başladığı Körfez turu kapsamında Kuveyt'i ziyaret etmiş, bugün de Katar'a gelmişti. Tillerson'ın bir sonraki durağının Suudi Arabistan olması bekleniyor.

4 ARAP ÜLKESİ BAŞI ÇEKİYOR

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı.

Katar'a ambargo uygulayan dört ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine "Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılması, İran ile ilişkilerin kesilmesi ve Al Jazeera televizyonunun kapatılması" gibi şartların bulunduğu 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: haberinburada