ABD VE RUS SAVAŞ UÇAKLARI, SURİYE'DE BURUN BURUNA GELDİ!
Rus ve Amerikan uçaklarının, Suriye'de burun buruna geldiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD yetkilisi "Sıradan bir durum, her gün oluyor" dedi.
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün Suriye hava sahasında Rus ve Amerikan uçaklarının birbirilerine aşırı yaklaştığını, fakat bunun olağanüstü bir durum olmadığını duyurdu.
ABD UÇAKLARI, RUS UÇAKLARINA ENGELLEME YAPMIŞ
CENTCOM yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki F-22 uçağı, iki Rus uçağına aşırı yaklaştı (Engelleme yaptı). Bu nedenle, durumun görüşülmesi amacıyla (ABD ile Rusya arasındaki) hava sahasındaki kazaları önleme kanalları üzerinden iletişime geçildi" dedi.
"GÜNDE BİRKAÇ KEZ YAŞANIYOR"
Bu tür durumların bazen 'günde birkaç kez meydana geldiğini' ve 'bunun olağanüstü bir şey olmadığını' kaydeden yetkili, olayla ilgili daha fazla detay aktarmadı.
ÇATIŞMALARI ÖNLEME HATTI GEÇİLDİ Mİ?
Daha önce bazı medya kuruluşları, iki F-22 uçağının, 'çatışmaları önleme hattını' geçen iki Su-25 taarruz uçağına 'önleme uyguladıklarını' ileri sürmüştü.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Havalimanı Personelini Taşıyan Araç İett Otobüsüne Çaptı: 8 Yaralı
- Rusya'nın Askerlerini Suriye'den Çekmesi Tsk'nın Önünü Açtı! Afrin Operasyonu An Meselesi
- 1 Yılda 7. Görüşme! Putin, Türkiye'ye Geldi
- Alperenler Ayasofya Müzesine Girip Namaz Kıldı, Amatör Kamera Anbean Kaydetti
- İsveç'te Yılın Kahramanı Ödülü 63 Yaşındaki Konyalı Fatma Anne'ye Gitti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Ypg'liler Tutuştu! Abd'nin Kendilerini Terk Etmesinden Korkuyorlar
- Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!
- Prens’İn İntikamı! Filistin Vatandaşlığı Da Olan Ürdünlü İş Adamı, Suudi Arabistan'da Tutuklandı
- Filistin'de Kanlı Cumanın Bilançosu Belli Oldu: 4 Şehit
- Son Gösterisinde 62'nci Kattan Kamera Önünde Yere Çakıldı!
Bu Haberle İlgili Yorumlar