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ABD ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!

ABD VE RUS SAVAŞ UÇAKLARI, SURİYE'DE BURUN BURUNA GELDİ!

Rus ve Amerikan uçaklarının, Suriye'de burun buruna geldiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan ABD yetkilisi "Sıradan bir durum, her gün oluyor" dedi.

Tarih : 17 Aralık 2017, 09:30
Puan Ver : Abd Ve Rus Savaş Uçakları, Suriye'de Burun Buruna Geldi!(8/10)4

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bugün Suriye hava sahasında Rus ve Amerikan uçaklarının birbirilerine aşırı yaklaştığını, fakat bunun olağanüstü bir durum olmadığını duyurdu.

ABD UÇAKLARI, RUS UÇAKLARINA ENGELLEME YAPMIŞ

CENTCOM yetkilisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İki F-22 uçağı, iki Rus uçağına aşırı yaklaştı (Engelleme yaptı). Bu nedenle, durumun görüşülmesi amacıyla (ABD ile Rusya arasındaki) hava sahasındaki kazaları önleme kanalları üzerinden iletişime geçildi" dedi.

"GÜNDE BİRKAÇ KEZ YAŞANIYOR"

Bu tür durumların bazen 'günde birkaç kez meydana geldiğini' ve 'bunun olağanüstü bir şey olmadığını' kaydeden yetkili, olayla ilgili daha fazla detay aktarmadı.

ÇATIŞMALARI ÖNLEME HATTI GEÇİLDİ Mİ?

Daha önce bazı medya kuruluşları, iki F-22 uçağının, 'çatışmaları önleme hattını' geçen iki Su-25 taarruz uçağına 'önleme uyguladıklarını' ileri sürmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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