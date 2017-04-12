

ABD-Rusya hattında yaşananlar, Avrupa, İran, İsrail ve Ortadoğu'daki gelişmeler... Tün dünya dengelerini etkileyen gelişmeler yaşanırken ABD ve Rusya, Türkiye'yi o soruyu sormak için Türkiye'yi bekliyor...







Kimyasal silah kullanan Şam yönetimine ABD tarafından -'Esad'ın gidip-kalması umurumuzda değil mealindeki açıklamasının tazeliği sürerken-yapılan füze saldırısı, Rusya ve İran tarafından 'kırmızı çizgi' ilan edildi ve.. Ertesi gün Reuters'ın bu haberi Moskova tarafından, 'yok öyle bir şey' diyerek yalanlandı...







Haritadan silinen üsten geri kalanların fotoğrafları ile 24 saat sonra faaliyete geçtiğini gösteren resimlerin neredeyse eş zamanlı küresel medyaya sürülmesinden, Moskova ve Washington'un ruh halini anlayabilirsiniz.







kaynak:kanal7