ABD VE SUUDİ ARABİSTAN'IN KİRLİ KUDÜS PLANI ORTAYA ÇIKTI: FİLİSTİNLERİN GERİ DÖNÜŞLERİ ENGELLENECEK
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner öncülüğünde uygulanmaya çalışılan Kudüs planının detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan bir makalede, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul etmesinin karşılığında, Filistin Devleti'nin başkenti olarak Kudüs yakınlarındaki Abu Dis şehrinin teklif edildiği iddia edildi. Ekim ayının sonunda Riyad'a gizli bir ziyaret düzenlediği ortaya çıkan Kushner'in, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı da bu plana ikna ettiği belirtiliyor.
GERİ DÖNÜŞLER ENGELLENECEK
Kushner'in ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelen Selman'ın, görüşmede bu planı sunduğu iddia ediliyor. Trump'ın Ortadoğu barış planının yeni detayları ifşa oldu. Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan bir makalede, Kushner tarafından Veliaht Prens Selman'a sunulan planın, "İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesinin ardından, Filistin'in Kudüs yakınlarındaki Abu Dis kentini başkent olarak kabul etmesi" olduğu iddia edildi. Plana göre, 1948'deki Arap- İsrail Savaşı'ndan sonra İsrail'i terk eden Filistinli mültecilerin ve onların soyundan gelenlerin geri dönüş hakları da ellerinden alınacak.
"YA PLANI KABUL ET YA DA İSTİFA ET" TEHDİDİ
Kushner'in planını onaylayan Selman'ın, daha sonra Mahmud Abbas ile yaptığı görüşmede onu da bu plana ikna ettiği belirtiliyor. Riyad'da gerçekleşen görüşme sonrasında Abbas'a "ya planı kabul et ya da istifa et" şeklinde bir tehdidin yapıldığı da medyaya yansımıştı. Suudi Arabistan ve Filistin yönetimleri, planın Abbas-Selman görüşmesinde gündeme geldiğini reddetse de planın Arap dünyasında konuşulmaya başladığı kaydediliyor.
ABD BAŞKANI TRUMP, NİYETİNİ AÇIK ETTİ
Filistinli kaynaklar, Donald Trump'ın dün Mahmud Abbas'la gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, ABD Büyükelçiliği'ni Tel-Aviv'den Kudüs'e taşıma niyetinde olduğunu, açıkladığını belirttiler. Trump, Abbas'tan sonra Ürdün Kralı Abdullah ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de telefonda görüştü. Ürdün'den yapılan açıklamada Kral Abdullah'ın Trump'a, BM çerçevesinin dışında herhangi bir karar alınmasının barış ve istikrara dönük yaratacağı tehlikeler konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi. Trump-Netanyahu görüşmesi sonrası açıklama yapan İsrail Ulaşım ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz da, "Görüşmeden anladığım kadarıyla Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklayacak" ifadelerini kullandı. Kaynak: YeniŞafak
Kaynak: haberinburada
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