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ABD, VİZE BAŞVURULARINDA SOSYAL MEDYA HESAPLARINI İSTEYECEK!


ABD, VİZE BAŞVURULARINDA SOSYAL MEDYA HESAPLARINI İSTEYECEK!
Tarih : 03 Haziran 2017, 13:05
Puan Ver : Abd, Vize Başvurularında Sosyal Medya Hesaplarını İsteyecek!(7/10)9


Trump yönetimi, dünya genelinde ABD vizesi için başvuranlardan, Facebook, Twitter ve LinkedIn başta olmak üzere son 5 yıla ait sosyal medya hesaplarını ve 15 yıllık kişisel bilgilerini isteyen yeni bir form düzenledi.

 

Yeni sorular, ABD'ye gelmek isteyen ziyaretçilerin güvenlik araştırmalarını sıkılaştırma politikasının bir parçası olarak 23 Mayıs 2017 tarihinde onaylandı. Kamu görüşünün alındığı süreçte, akademisyenlerin ve eğitimcilerin tüm eleştirilerine rağmen ABD Bütçe ve Yönetim Dairesi yasaya olur verdi.



ABD Başkanı Trump tarafından ulusal güvenlik gerekçesiyle sıkılaştırılan göçmen politikalarından vize başvuruları da nasibini aldı. Bütçe ve Yönetim Dairesi tarafından onaylanan yeni uygulamada vize için başvuracak adaylardan 5 yıllık sosyal medya dökümleri ve 15 yıllık bilgiler istenecek



 



kaynak:gazetevatan








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