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ABD VURDU, SURİYELİLER RUSYA BAYRAKLARIYLA SOKAĞA DÖKÜLDÜ


ABD vurdu, Suriyeliler Rusya bayraklarıyla sokağa döküldü
Tarih : 14 Nisan 2018, 09:50
Puan Ver : Abd Vurdu, Suriyeliler Rusya Bayraklarıyla Sokağa Döküldü(7/10)3

Tüm dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hakkındaki kararını bekliyordu. ABD, Esad rejimi tarafından Suriye'de kimyasal saldırı yapıldığı iddia ediyor Rusya ise bu iddiaları yalanlıyordu.

ANINDA DESTEK BULDU

Gece saatlerinde Donald Trump, Suriye'yi operasyon emri verdiğini açıkladı. Trump henüz konuşma yaparken Şam'da patlama sesleri duyulmaya başlamıştı. ABD'ye Fransa ve İngiltere'de askeri destek verdi.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Operasyonun ardından Suriye'de halk sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülerek gösteri düzenledi. Sokağa inenlerin ellerindeki Suriye ve Rusya bayrakları dikkat çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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