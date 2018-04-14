ABD VURDU, SURİYELİLER RUSYA BAYRAKLARIYLA SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Tüm dünya günlerdir ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye hakkındaki kararını bekliyordu. ABD, Esad rejimi tarafından Suriye'de kimyasal saldırı yapıldığı iddia ediyor Rusya ise bu iddiaları yalanlıyordu.
ANINDA DESTEK BULDU
Gece saatlerinde Donald Trump, Suriye'yi operasyon emri verdiğini açıkladı. Trump henüz konuşma yaparken Şam'da patlama sesleri duyulmaya başlamıştı. ABD'ye Fransa ve İngiltere'de askeri destek verdi.
SOKAĞA DÖKÜLDÜLER
Operasyonun ardından Suriye'de halk sabahın erken saatlerinde sokaklara dökülerek gösteri düzenledi. Sokağa inenlerin ellerindeki Suriye ve Rusya bayrakları dikkat çekti.
Kaynak: haberinburada
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