ABD YÖNETİMİ 57 ÜLKEYE HENÜZ ELÇİ ATAYAMADI
ABD'de 20 Ocak'ta işbaşına geçtikten sonra siyasi görevli tüm elçileri görevden alan Donald Trump yönetiminin, dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 57 ülkeye henüz diplomatik temsilci atayamadığı bildirildi.
ABD'de 20 Ocak'ta işbaşına geçtikten sonra siyasi görevli tüm elçileri görevden alan Donald Trump yönetiminin, dünya nüfusunun yarısından fazlasının yaşadığı 57 ülkeye henüz diplomatik temsilci atayamadığı bildirildi.
kaynak:haberler
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